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【學霸藝人】呂爵安英中畢業DSE25分讀港大　Edan晒8年前謝師宴相勉勵考生

中小學 16:48 2023/04/22

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Edan晒8年前謝師宴相片，勉勵DSE考生捱過後就可以一身輕。

香港中學文憑試（DSE）筆試於昨日（21日）開考，不少名人明星都在社交平台為DSE考生打氣。MIRROR成員呂爵安（Edan）晒出8年前中學謝師宴的相片，勉勵考生捱過考試後就可以一身輕。

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Edan昨日（21日）在IG發帖，為大家送上2015年7月，當時18歲青春無敵的「Grad Din安」，西裝骨骨，還繫上紅色煲呔好搶鏡。他提及因中六參加歌唱比賽奪冠，而獲邀在謝師宴上獻唱周杰倫的《開不了口》，又自嘲「表情管理完全fail」、「個樣炒晒車」、「隻眼長期擘唔開咁」。他分享舊照其實想鼓勵DSE考生︰

DSE嘅同學，加油啊！捱過咗就可以好似上面呢位先生咁一身輕㗎啦！

他笑指考完DSE個人都會變得更精神、更靚、更有型，而他當年考完DSE就做了一件事，「嗰陣一考完即刻去釘耳窿」。

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讀英中可風中學  港大畢業

事實上Edan也是一名高材生，畢業於Band 1英中可風中學（嗇色園主辦），曾表示自己連續3個月每天在自修室溫習，終在DSE考獲最佳5科25分好成績。他在報JUPAS選科時，因口才及演講了得，本想報讀商科或社工，但老師認為IT行業為未來大趨勢，他因此聽從老師意見，最後於港大工商管理學學士（資訊系統）畢業。

不過，Edan曾於訪談直言自己揀錯科目，因他中學沒修讀過資訊及通訊科技課，電腦資訊方面亦不算在行，故讀得頗吃力，於首個學期的編程考試不及格，自覺最終可以如期畢業可算是奇蹟。

除了學術外，Edan自小已有藝術天份，鋼琴及小提琴兩種樂器皆考獲8級，更是跆拳道黑帶，可謂文武雙全。

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責任編輯︰王明芳

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