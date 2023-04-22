傳周永恒在元朗被捕　內地妻子陳薇：已進入司法程序

曾自認「人渣」的周永恒曾因偷食兼打老婆導致2017年與趙頌茹離婚，在翌年他與內地女友陳薇（Britni）再婚，婚後育有1子。由於有指Britni家境富裕，故此周永恆沒有工作也生活無憂。

可是，昨晚填詞人因葵（陸謙遊）卻在個人社交平台公開多張周永恒疑遭家暴的照片，當中周永恒的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕，頭頂更被要縫針，他一度要留醫。

因葵聲稱周永恒遭受家暴 陳薇發文反撃：想紅就可以冇良知可言？

▲ 因葵稱聲周永恒遭家暴。

不斷發文反撃

不過，周永恒太太陳薇即時在社交平台不斷反撃，她先在今天（4月22日）凌晨發文：「依家呢個網絡世界有邏輯嘅人真係唔係好多…我嘅忠告係睇少啲「愛回家」因為白癡就係咁樣練成㗎啦各位晚安💤」

然後再在凌晨發文：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人就可以出賣靈魂完全冇良知可言？」

在今日（4月22日）早上11時55分，發文：「心情冇辦法平復，對我打擊太大…收到好多熟人、認識或完全唔認識嘅朋友網民私底下關心同支持，力撐我人品為人……我己經足夠安慰🫂接落嚟我會勇敢啲面對以後嘅輿論同挑戰 ！多謝大家關心🙏🏻」

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陳薇指周永恒被拘留

但此事更戲劇性地，今日下午有媒體指收到報料指周永恒原來近日在元朗被警方拘捕，不過沒有說明被捕原因。而陳薇接受傳媒查詢，證實周永恒被捕：「佢仲畀警方拘留緊。」

但她指因為事已進入司法程序，她表示不方便再多透露。至於被問會否與周永恒離婚，她也不回應。

▲ 周永恆與前妻趙頌茹。

屢次犯錯不改

現年38歲的周永恒在2004年4月在觀塘被搜出身上藏有20粒軟性毒品硝甲西泮，被控藏毒罪，判處接受18個月的感化令。同年11月，他因醉酒又於街頭毀壞公物，被警方調查。

在2014年8月29日，趙頌茹在報警指與周永恆因在同月24日因感情問題爭執期間被推倒致臉部受傷入院縫6針，然後離家出走。警方拘捕周永恆問話。之後，周永恆直認出軌和劉依靜（Ruby）婚外情。

在2019年12月，周永恒被拍到在尖沙嘴與一名男子打架被捕，周永恒更曾雙手合十兼跪地向警察求情，但他在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，罰款1500元。

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