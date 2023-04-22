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【未來好爸爸】姜濤出席兒童愛心馬拉松父愛爆棚　盼完約退休做爸爸生夠兩個

親子 16:33 2023/04/22

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

姜濤今日在馬場出席愛心慈善跑活動，為一眾病童籌款。（林綺玲攝）

麥當勞叔叔全程陪伴。（林綺玲攝）

MIRROR成員姜濤擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，今日（22日）現身馬場主持慈善跑起步禮，為6,000位大小跑手打氣。一向喜歡小朋友的姜濤也表示，希望可以育有自己的小朋友，但會待約滿退休後才考慮，相信自己4、50歲仍有氣力與孩子打籃球。

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毗鄰香港兒童醫院的第二個香港麥當勞叔之家，將於2023年年底投入服務。而「麥當勞兒童愛心馬拉松」也相隔5年後再度舉行，期望為第二家舍籌得更多善款，幫助更多病童家庭。

姜濤主持起步禮。（林綺玲攝）

活動吸引了6,000名大小朋友參加，第一次擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤今日現身為健兒打氣，並為病患兒童及其家人送上祝福。姜濤在台上與Ronald & Friends一起做熱身運動，在麥當勞叔叔帶領下齊齊熱身，但姜濤的動作有點僵硬，場面惹笑。姜濤接受傳媒訪問時表示，很好開心今日見到好多小朋友，自己有能力幫助身邊人和社會，都是一件開心事。他透露以前做運動助教時都教過一大班小朋友，又去過很多小學的陸運會，都知道小朋友幾難控制，但今日見到很多家長都很照顧自己的小朋友，「場面控制上比我預期中好好多」。

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姜濤在台上笑言自己想盡快有小朋友，其後在訪問中表示，起碼要待約滿退休後才會考慮，他不認為太遲生，又希望生一男一女。

還好嘅，男仔無論4、5、60歲都打到波嘅，我唔擔心呢個問題。有冇父愛我唔夠膽講，我而家仲係哥哥。

至於隊友Anson Lo昨日拍戲時弄傷右腳，姜濤表示未有時間慰問對方，但下次機會見面可以介紹物理治療給他，「如果佢有需要，我會介紹我嘅物理治療嗰度睇下，因為我隻腳都需要做，睇下幫唔幫到佢。」

而姜濤將於本月30日生日，「姜糖」為他舉辦了舖天蓋地的應援活動，但生日當天他應該有工作在身，「其實不嬲我哋生日或節日都要做嘢。」

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記者：林綺玲

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