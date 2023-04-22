【反目成仇】閨密為2萬反目成仇K房互毆　29歲女被潑熱湯嚴重燙傷毀容

▲ 閨密為2萬反目成仇K房互毆，29歲女被潑熱湯嚴重燙傷毀容。

武力永遠不能真正解決問題。台灣2名女子因陷入債務糾紛，原本親如閨密的她們反目成仇，在K房內大打出手，其中一名女子更拿起一鍋滾湯潑向對方，令其當場破相哀嚎。

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綜合台灣媒體報導，台中市西屯區一間KTV包廂內，在昨日凌晨4點20分發生八大行業衝突，暴力影片被上載至爆料公社。影片一開始，有身穿灰色衣服及白色衣服的兩名女子，在包廂內互毆並拉扯頭髮；沒多久，另一名男子加入戰局，拉扯著白衣女子的頭髮將人拖到包廂另一側，接著和灰衣女子一同毆打白衣女子。

之後，灰衣女子轉頭看見桌上一鍋正在沸騰的熱湯，毫不猶豫地將整鍋湯潑向正在地上捱打的白衣女子，現場隨即冒起一片白煙。白衣女當場發出哀嚎，但灰衣女仍不饒，繼續抓著白衣女的頭髮，並毆打其面部。

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據了解，被潑熱湯的白衣女子姓孫，29歲；灰衣女子則姓陳，26歲，她們本在同一間傳播公司服務，是一對感情很好的閨密，常一起外出吃飯逛街。不過，陳女在工作期間因常常介紹客人給孫女，想要對方給一些佣金回報，總共累積2萬元，但孫女卻遲遲不給。最終，陳女忍無可忍，便約林姓男友、趙姓男子及孫女一同到KTV唱歌，再造成眾人痛毆孫女的暴力事件。

被害人臉部燙傷毀容

警方表示，遭潑熱湯的孫女臉部及頸部嚴重燙傷，一度需住進加護病房；但幸好如今情況穩定，已轉普通病房。而加害者陳女與另外兩名男性，3人依傷害、妨害自由罪嫌被逮捕。檢方複訊後，3人暫以5萬元至30萬元保釋候傳。警方將再考慮到醫院為被害者孫女做筆錄，釐清事實。

事件曝光後，網民議論紛紛，大部分人對陳女的惡毒潑湯行徑感到憤怒，並希望原本面容姣好的孫女能儘快恢復健康。

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責任編輯：羅嘉欣