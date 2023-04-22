  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反目成仇】閨密為2萬反目成仇K房互毆　29歲女被潑熱湯嚴重燙傷毀容

健康 17:24 2023/04/22

分享：

分享：

熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

閨密為2萬反目成仇K房互毆，29歲女被潑熱湯嚴重燙傷毀容。

武力永遠不能真正解決問題。台灣2名女子因陷入債務糾紛，原本親如閨密的她們反目成仇，在K房內大打出手，其中一名女子更拿起一鍋滾湯潑向對方，令其當場破相哀嚎。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌　醫生拆解治療方案減低癌變風險

綜合台灣媒體報導，台中市西屯區一間KTV包廂內，在昨日凌晨4點20分發生八大行業衝突，暴力影片被上載至爆料公社。影片一開始，有身穿灰色衣服及白色衣服的兩名女子，在包廂內互毆並拉扯頭髮；沒多久，另一名男子加入戰局，拉扯著白衣女子的頭髮將人拖到包廂另一側，接著和灰衣女子一同毆打白衣女子。

之後，灰衣女子轉頭看見桌上一鍋正在沸騰的熱湯，毫不猶豫地將整鍋湯潑向正在地上捱打的白衣女子，現場隨即冒起一片白煙。白衣女當場發出哀嚎，但灰衣女仍不饒，繼續抓著白衣女的頭髮，並毆打其面部。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

據了解，被潑熱湯的白衣女子姓孫，29歲；灰衣女子則姓陳，26歲，她們本在同一間傳播公司服務，是一對感情很好的閨密，常一起外出吃飯逛街。不過，陳女在工作期間因常常介紹客人給孫女，想要對方給一些佣金回報，總共累積2萬元，但孫女卻遲遲不給。最終，陳女忍無可忍，便約林姓男友、趙姓男子及孫女一同到KTV唱歌，再造成眾人痛毆孫女的暴力事件。

被害人臉部燙傷毀容

警方表示，遭潑熱湯的孫女臉部及頸部嚴重燙傷，一度需住進加護病房；但幸好如今情況穩定，已轉普通病房。而加害者陳女與另外兩名男性，3人依傷害、妨害自由罪嫌被逮捕。檢方複訊後，3人暫以5萬元至30萬元保釋候傳。警方將再考慮到醫院為被害者孫女做筆錄，釐清事實。

事件曝光後，網民議論紛紛，大部分人對陳女的惡毒潑湯行徑感到憤怒，並希望原本面容姣好的孫女能儘快恢復健康。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【假面閨蜜】蛇蠍女為盜取身份奪財　芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密
19:05 2023/04/21
【假面閨蜜】蛇蠍女為盜取身份奪財　芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密
【網戀騙案】純情男網戀一年遭詐騙逾150萬　驚揭「女友」真身為昔日獄友
14:45 2023/02/19
【網戀騙案】純情男網戀一年遭詐騙逾150萬　驚揭「女友」真身為昔日獄友
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸

你可能感興趣

【假面閨蜜】蛇蠍女為盜取身份奪財　芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密
19:05 2023/04/21
【假面閨蜜】蛇蠍女為盜取身份奪財　芝士蛋糕落藥毒殺「孖生」閨密
【網戀騙案】純情男網戀一年遭詐騙逾150萬　驚揭「女友」真身為昔日獄友
14:45 2023/02/19
【網戀騙案】純情男網戀一年遭詐騙逾150萬　驚揭「女友」真身為昔日獄友
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
罪案 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較
19:36 2023/04/19
【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受