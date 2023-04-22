【行行出狀元】爸爸是工人兒子嘆沒文化 網民見1關鍵斥：生在福中不知福

職業無分貴賤！台灣1名男網友在網上分享，稱父親是工人階級，認為比其他白領階級的家長，似乎少了點文化素養，詢問網友對於父親是工人的看法。貼文曝光後引起網民熱議，紛紛斥該名男網民不孝。

綜合台媒報道，該名男網友在「Dcard」發貼，稱父親是在工廠做領班，因管理同事全部是工人，父親在職場上與同事朝夕相處，久而久之談，說話也相對粗魯。回到家後，父親也只會看電視放鬆，甚至單穿一條內褲在客廳走來走去。

該名男網民坦言，父親沒有不良嗜好，但文化水準不高，讓他心裡感覺很不舒服，故上網詢問，對於擁有一位工人階級的父親有何感想。

貼文曝光後引起網民熱議，大批網民均稱行行出狀元，樓主今天可以高枕無憂生活，都是因為父親辛辛苦苦工作打拼，他才能有個遮風避雨的家。；另有網民稱，自己雖家庭背景較好，「我爸是藥劑師，也會抽菸吃檳榔，小時候喝醉跟我媽吵架還來踹我房間的門，講話也很粗魯還說髒話，小孩的事完全不管」、、「朋友爸高社經地位，天天家暴，所以不是工人職業就被看扁」，直斥樓主不孝，生在福中不知福。

責任編輯:王明芳