【LAW霸女神】長腿女神戴祖儀曾慘受校園欺凌　性格堅強：要威給你看【多圖】　

擁有長腿及上圍頗豐滿的戴祖儀（Joey），平時在社交平台也會派福利，而在新TVB綜藝節目《LAW霸女神》內，戴祖儀更總以OL西裝Look上陣，短裙配黑色絲襪大騷長腿。此外，一向形象活潑玩得的她，在節目的個案短劇內，也不時零偶包地喜劇演出。

不過經常笑容滿面的戴祖儀，原來曾慘受校園欺凌。她曾接受TOPick專訪時透露童年時曾慘遭欺凌：「小四時轉校，老師很喜歡我，以致本身校內的學生開始杯葛我。」她謂：「那兩年過得很淒慘，同學們會不與我玩、不跟我說話，長得可愛真的有罪，會有一些語言攻擊。」

Joey表示：「在小學建立自信心的階段，被一班人杯葛或說一些很難聽的話，對一個小朋友來說是一個很大的影響或陰影。幸運是我比較堅強，沒有跟家人或老師說，自己默默地承受這兩年沒朋友，在校內用膳時會到一個角落內，因為怕被人欺負而在廁所吃三文治。」

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保持堅強捱過去

過去的不快的經歷，卻令戴祖儀內心強大地成長，因她認為：「被人欺凌一般會有兩種去向，一種是自我放棄，慶幸我是發奮圖強類型。君子報仇，十年未晚。你今天欺凌我，數年後我要威給你看。所以之後保持着很堅強的狀態，其實經常都很不開心，想哭。但真的靠這種信念，去捱過了被人欺凌的兩年。」

幸好堅強戴祖儀捱得過去，後來長大後讀書成績亦不俗，在2016年於英國萊斯特大學法律系畢業。只是她回港實習一段時間後，發覺不適合當律師而更有興趣當藝人。

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成TVB力捧小花

在2017年在YouTube頻道發表首支個人單曲《細看近年，那信念》，同年往台北進修音樂，翌年入TVB正式當藝人。

然後在2019年起，主持《粵講粵㜺鬼》、《#後生仔傾吓偈》、《學是學非》漸為觀眾認識，同時建立開心形象，另外在劇集《多功能老婆》演Miss Lui大騷長腿吸納大批粉絲。

而現在戴祖儀頗受TVB重用，參演劇集《刑偵日記》、《青春不要臉》等，成為受TVB力捧的小花之一。

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