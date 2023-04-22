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【運動損傷】38歲「三高」男高強度減肥1個月　一個動作致嚴重磨損膝蓋似60歲

保健美顏 18:42 2023/04/22

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38歲「三高」男高強度減肥1個月，一個動作致嚴重磨損膝蓋似60歲。

減肥勿操之過急。一名38歲男子因有「三高」問題，被醫生建議減肥。他在一個月內做一項高強度運動，雖然成功減重，但卻被發現膝蓋嚴重勞損似60歲。

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綜合內地媒體報導，杭州一名8歲吳姓男子在體檢時被檢查出患有「三高」，包括高血壓、高血脂及中度脂肪肝。醫生建議他減肥，於是，吳先生立即到健身中心辦理會籍，認真減肥。他固定每天都要踩40分鐘健身單車，並將阻力調到最大，目的能達到最好燃脂效果。

膝蓋嚴重磨損似60歲

吳先生在堅持這一運動1個月後，成效顯著，成功減走逾11磅。不過，他卻遇到另一問題，就是感到雙腿無力、膝關節痠痛，平日爬樓梯腿抬不起來，非常辛苦。因此，吳先生再到醫院做膝關節檢查。經磁力共振結果顯示，吳先生膝關節軟骨幾乎完全磨損，又名「髕骨軟骨軟化」，通常只發生在中老年人士；而吳先生尚且年輕，因此被確診為是典型的運動損傷造成。

負責骨科醫生謝濤表示，吳先生的運動損傷，在運動新手中非常常見，或與踩健身單車有關。例如他在踩單車時將阻力調到最大，發力時就會令軟骨過度摩擦，造成慢性損傷。由於軟骨沒有神經，磨損早期不會感到痛楚，等出現症狀時都已變得嚴重，最明顯就是膝蓋會出現響聲、彎曲時會痛。再加上吳先生踩單車時左右搖擺身體，是不當的發力方式。1個月下來，導致他的膝蓋像用了20多年，磨損程度與60歲長者相當。

醫生最後警告，運動踩單車時不要盲目追求速度和力量，出現不適應立即休息停止運動，避免對身體造成過度勞損。

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責任編輯：羅嘉欣

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