《燈火闌珊》冒險拍「香港文化」　監製陳心遙撰千字文指票房告急

▲ 《燈火闌珊》

電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》陳心遙監製、曾憲寧首次執導的首部長片《燈火闌珊》，由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演，是一個關於霓虹燈和喪親的香港故事，於本星期進入第二周放映。

電影自上映以來得到不少名人力撐支持，可是成績不似預期，截至4月21日，累積票房只有1,533,908元，本周場次更大減。繼上星期曾憲寧導演發表「赴死論」後，監製陳心遙在昨晚（4月21日）在社交網撰寫千字文，分享心情，為電影打告急牌。

▲ 監製陳心遙（右）及導演曾憲寧（左）。

訊息碎片化

陳心遙分享個人感受特別提到現今訊息碎片化，令到宣傳更難：「宣傳係特別難做嘅。主因就係碎片化，比起我哋十年前做《狂舞派》更碎，香港冇晒主流媒體，全部喺網上各自崢嶸。啱啱見到文人多說話質疑Group內係咪有打手……我想話，換轉你係宣傳人員，你都想喺全港主要電影討論區出打手啦，如果唔係點做宣傳呀？」

電影除傳統的宣傳方針外，亦曾製作形形式式的紀念品，舉辦不同類型的專場、展覽、打卡位、工作坊、Tour等，在社交網上更每日出Post介紹香港霓虹的歷史、現狀和存在意義，但在茫茫網海中仍然難以讓坊間看得見。他亦慨嘆正正經經的宣傳，遠不及有得鬧有得笑的流量密碼，連月的宣傳，就像不停掟石落海的感覺。

▲ 《燈火闌珊》

冒險拍「香港文化」

陳心遙明白每個人看戲會有不同感受，分別可以差天共地，亦有權選擇如何消費，但他與修讀文化研究出身的曾憲寧導演，都十分鍾情「香港霓虹」這個題材，拍出《燈火闌珊》，最期望可以透過港產片，帶來更多的文化影響與討論，不論好壞評價，他們都樂意聆聽。

文末他亦坦言他的感言未必對票房有逆轉性的幫助，但觀眾入場支持，至少可鼓勵他與導演繼續冒險去拍「香港文化」題材。事後他亦提出這次冒險去以光影留住光影的背後原因，道：「《燈火闌珊》好可能係香港電影史上最後一部以霓虹燈做題材嘅電影，因為街上嘅霓虹燈已經拆得七七八八，不太可能重現。」

▲ 《燈火闌珊》

尋回點點安慰

其實《燈火闌珊》除涉及霓虹燈香港文化這部份外，當中亦加插了有關年青人的情節，例如周漢寧飾演的Leo，沒有讀書天分，一生從未試過畢業，面對現今香港環境急速變遷、物價高昂等問題，人生就好像沒有出路，促使Leo甚至有輕生的念頭。

導演曾憲寧很希望透過電影情節，讓年青一代感受到，他們未被遺棄。導演說：「原來1997年出生的年青人，因經歷沙士、豬流感等而人生至今從未有機會行畢業禮。我將這個背景放到Leo身上。他因學業不濟、從未畢業而深感不被社會認可，但在幫助張艾嘉所飾演的美香為亡夫重造霓虹的過程中，讓他尋回自信，最後更獲得美香認可而『畢業』，而片末畢業的一幕，都希望讓一班年輕觀眾看過電影後，能尋回點點安慰。」

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