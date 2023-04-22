Serrini新歌MV自肥　邀禾浩辰拍攝熒幕激吻

Serrini年初為自資製作的最新國語專輯《真美》（True Love）走訪台北各大電台並舉辦演出宣傳，成功令專輯歌曲登上各大串流平台國語歌曲榜，而實體專輯更佔據唱片銷量榜首三位。

而Serrini亦專程邀請台灣演員禾浩辰（電影《等一個人咖啡》男角）來港拍新專輯中兩首作品《hey there》及《8:13 am》的劇場版MV。兩人走訪香港不同的場景，透過導演好友Maggie的鏡頭拍出港台文藝浪漫風格的MV，細訴那個從心碎中療癒自己的浪漫故事。

Serrini獻出熒幕初吻

故事由Serrini親自演繹，她是個正在接受心理治療的柔弱女子，巧遇那個在港工作的台灣男子（禾浩辰飾），酒精帶來的醺醉激起浪漫，兩顆破碎的心像是找到歸處，那個夢幻般美好的台灣男子，早已經是別人的丈夫，以為的歸處原來只是暫借的溫柔。

兩個MV從細膩的女性角度，交代女生由沉淪到抽離的經歷，那是一段帶着滿滿的淚水找回愛自己的路。

首次演戲壓力大

為了十多分鐘的劇場版MV，Serrini、禾浩辰與團隊走到多個場景，拍攝最動人的香港，當中在維多利亞公園噴水池的一幕，讓Serrini印象最深刻，除了因為那裏充滿唯美感，更是她首次獻出螢幕初吻的地方。

故事裏，Serrini與禾浩辰酒後互相傾吐，當中不乏兩人相擁、親吻甚至親密場面，而MV裏面亦有不少精心的對白，Serrini笑言整件事有如拍了一齣電影。

首次演戲的她大呼「壓力山大，頂硬上」，又直言暫時為止，只有Maggie成功讓好走出舒適圈，挑戰自己：「我希望之後可以拍更加多文藝片。」

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