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【家庭悲劇】醋男疑妻不忠狠下毒手　殺妻兒後走上絕路8歲幼子命危

親子 18:38 2023/04/22

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一名男子疑妻子不忠，殺妻兒後走上絕路，8歲幼子命危。（iStock圖片）

日前台灣發生一宗三死一重傷的命案，一名男子懷疑妻子出軌，加上為經濟問題爭執，憤然向妻兒狠下毒手後再自殺。他與妻子及長子死亡，8歲幼子則命危。

綜合台灣傳媒報道，事發於昨日（21日）清晨約5時在嘉義水上鄉，當地警方接報到場，在一個住宅的2樓發現一家四口倒臥血泊中，其中3人證實死亡，最年幼的8歲男童仍有生命跡象，被送往醫院搶救。

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妻子曾遭家暴︰放過我

據警方初步調查發現，吳姓男子懷疑妻子有外遇，夫妻不時為此爭執，吳男更會家暴妻子。上周五吳男曾向妻子動手，妻子在家人陪同下報警，並到醫院驗傷。吳男曾傳短訊稱「房子、孩子、妻子都是我的」，妻子感到受威脅，隨即更換門鎖。

事發當日，吳男放工回家發現妻子將門窗反鎖，於是爬梯入屋，繼而與妻發生衝突。吳男盛怒下對妻兒動殺機，持刀砍殺妻子及一對10歲和8歲的兒子，妻子及長子慘死，吳男行兇後自戕，僅小兒子還存活。

早前吳妻曾在社交媒體發帖寫道，「你能不能放過我，放了我，痛到無法再癒合的傷口，傷了我還說捨不得」，似乎生活並不快樂，不料幾天後便被丈夫殺害。吳妻家人指吳男控制慾強，既懷疑妻子不忠，又抱怨她沒幫忙賺錢，甚至她交出手機以示清白，吳男竟摔壞她的電話。

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責任編輯︰王明芳

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