【命案】楊樂文首次參演銀河映像影片　林家棟樂與後輩分享演戲心得

▲ 《命案》

由鄭保瑞執導的銀河映像電影《命案》於昨晚 (4月21日) 發布首條製作特輯，在名為【林家棟 大師篇】的製作特輯內，由林家棟暢談對於飾演「大師」的感受。

在電影中，由林家棟所飾演的大師一直為茶餐廳少東（楊樂文飾）改命，希望能阻止其殺人想法，作為風水大師，卻相信能以自身力量改變命運。

然而在製作特輯中，林家棟談及自己在飾演「大師」時一直掙扎，究竟人生應要「順勢而行」抑或「對抗命運」？而這同樣是這部電影的重要命題。

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薪火相傳

銀河映像過往電影作品均以經驗老到的演員擔演重要角色，然而今次卻起用新晉演員，例如楊樂文（Lokman）、伍詠詩、陳湛文演出重要戲份。

林家棟憶起十數年前自己參演電影《黑社會》時，常常要依靠前輩教導自己的演技、走位等；而在拍攝電影《命案》期間，林家棟已成為指導新人的前輩之一。這讓他回想起自己作為新演員的那一份進取及熱血，並自覺自己要向新演員承傳演技之道。

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