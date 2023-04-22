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【李啟言傷勢】阿Mo每晚要拉鬆4次肌肉才能入睡　吞嚥受造口疤痕影響不順

娛樂 21:03 2023/04/22

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MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李啟言父親李盛林牧師在事故後每周都會發出代禱信，在今晚（4月33日）的第39封代禱信中指

​​代禱信內容如下：

（一） 代禱

​​「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30）

​​*​​（1）阿Mo *

​​心願：「祈願四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」

​​a) 「再確定醫療的情況」

經過39周的治療、教授已安排下星期再照一次頸椎磁力共振，比對事發時的情況，從而確定醫療的進展及再調整治療方向。

b) 「骨質、肌肉與神經刺激」

​​兩個復康儀器（同步電激踏步機Erigo、外骨胳Exoskeleton ）都是使阿Mo能藉着站立和腳步的活動，刺激整體的骨質、神經和腳部肌肉。求神使阿Mo藉這兩部先進儀器，產生超凡的果效。

​​​​c) 「傳回大腦的刺激」

​​每當藉着磁激、電激或是針灸，大腦都能接收到一些感覺的信息。換句話說，頸椎受創的神經仍有部分是可以傳達讓大腦接收。請繼續為神經的復甦，下傳上達禱告。

​​​​d) 「晚上能睡得更好」

​​除了睡至深夜要轉睡姿外，肌肉和筋腱在晚上睡眠時容易有收緊的現象，需要拉鬆3-4次才能再入睡，請繼續為阿Mo的睡眠質素禱告。

​​​​e)「日常生活照顧」禱告

​​i)「照顧者的溝通」

當一個照顧者的動作重複錯誤5-6次，對一個急切被照顧的人來說是會非常之難受。祈願智慧的靈幫助照顧的傭工能謹慎及有精神來照顧。

​​​​ii) 「造口內部疤痕」

​​造口雖已表面復原，但在吞嚥時，因內部疤痕的影響仍有不暢順的感覺。

​​​​iii) 「口腔衞生」

每天都要清潔牙齒，但不是用自己的手，而是需要假他人來調校角度刷牙。幫助者要掌握準確的角度，手定心細。

​​(二）​​Mo爸媽

​​a) 「上周錯誤報道」

​​部分傳媒報道阿Mo受褥瘡和痙攣之苦。先多謝大家的關心，特別在此澄清，他現時並沒有褥瘡或痙攣。上次代禱信所提及有關治療只是慎防它們的出現吧。

​​​​b)「藉約伯記信息鼓勵家人」

最近開始錄製「約伯記」簡短訊息給家人，盼藉聖經來看透我們家的遭遇和經歷，得到從上而來的安慰和忍耐。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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