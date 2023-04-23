【母乳餵哺】7歲男童仍未戒母乳老師上門家訪 媽媽：他還只是個孩子

中國初生嬰需母乳餵哺，惟隨著日漸長大，便需要斷奶。內地一名7歲男童仍未戒母乳，至老師上門家訪後才揭發背後真正原因，媽媽甚至稱，他還只是個孩子。

最新影片推介︰

綜合内地媒體報道，老師意外得知班上一個7歲男生，還有吃母乳習慣，故上門家訪。男童家長誤以為孩子在學校闖禍，老師稱：「孩子已經7歲了，你怎麼還能讓孩子繼續吃母乳呢？」勸導家庭應要讓孩子戒奶，切勿過分依賴，養成壞習慣。

男童媽媽這才知老師來訪用意，理直氣壯稱：「他只是個孩子。」又透露兒子至今仍未斷奶原因，是孩子每次斷奶就哭，祖母相當心疼，堅持讓新抱餵母乳，久而久之，她也覺得孩子乖乖就好，沒想太多，繼續餵奶。

男童媽媽稱，當時想孩子長大後，總有斷奶一天，沒想到竟維持7年之久。最後在老師建議下，決定接受老師意見，同意讓孩子戒母乳，又希望老師能給男童適應的時間。據悉，事件早前發生，近日再被多個媒體報道。

據衞生署資料顯示，母乳是寶寶的最天然食糧，吃母乳多一天，為他和媽媽的健康帶來的好處就會多一些。世界衞生組織建議寶寶出生最初6個月全吃母乳，約到6個月大，便須逐漸添加固體食物，以滿足寶寶營養的需要，並繼續餵哺母乳至2歲或以上。

責任編輯：王明芳