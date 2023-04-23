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周永恆涉刑事恐嚇等三罪被捕　太太陳薇過往曾企跳兼自殘 

娛樂 11:14 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

周永恆涉刑事恐嚇襲警等三罪被捕！

周永恆（Roy）曾因偷食兼打老婆導致2017年與趙頌茹離婚，在翌年他與內地女友陳薇（Britni）再婚，婚後育有1子。由於有指Britni家境富裕，故此周永恆沒有工作也生活無憂。

日前，填詞人因葵（陸謙遊）卻在個人社交平台公開多張Roy疑遭家暴的照片，當中Roy的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕，頭頂更被要縫針，他一度要留醫。

因葵聲稱周永恒遭受家暴　陳薇發文反撃：想紅就可以冇良知可言？

周永恆涉三罪

陳薇在社交平台不斷反撃，接受傳媒查詢，證實老公周永恆被捕：「佢仲畀警方拘留緊」，她更透露是自己親自報警。

元朗警區刑事調查隊第八隊在4月17日接手調查案件，周永恆涉刑事恐嚇被捕，並表示身體不適，在清醒的情況下被送往博愛醫院。

在4月20日，周永恆被指拒絕合作、襲擊一名警務人員，故涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「襲警」。

周永恆被暫控三宗罪，他將於4月26日在屯門裁判法院答辯。

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陳薇以「練習」做證據？ 

因葵接受傳媒訪問，指陳薇曾因家庭問題在婦女庇護中心暫住，後來已經回家居住。

後來，在本月16日，陳薇傳了兩段錄音予因葵，因葵馬上發現有異樣，事關他會請周永恆在家中練習情緒控制，並會說出暴力句子，錄音中的語句就是與「練習」相同。 

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陳薇企跳兼自殘 

同時，因葵指周永恆向他透露陳薇「玩跳樓」，但因窗口太細，而未能成功，後來便自殘身體，他就在旁錄下太太企跳的畫面。

然後周永恆再向因葵指太太已報警，因葵也陪同前往天水圍警署，不過因葵只在警署外等候。

此外，因葵指周永恆是情緒病患者，在月前切除腦部腫瘤後，情緒已開始有改善。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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