【虐兒疑雲】3歲女下體出血疑遭老師虐打　港媽報警驗傷後揭真相神反轉

▲ 有港媽日前在媽媽群指其3歲女下體出血疑遭老師虐打，但警方調查後發現真相大反轉。

一名港媽近日在媽媽群組投訴，指其3歲就讀九龍大坑東有幼兒學校N班的女兒下體出血，懷疑是上學期間被老師虐待，女兒對上學也表現抗拒。事後在網上引來迴響，惟《東張西望》昨日（22日）報道指，家長報警後兼再帶女兒驗傷後，結局竟然180度大反轉！

該名港媽日前表示，近日發現其3歲女兒下體出血，而女兒從沒有擺手落下體的習慣，不可能是自己弄傷。之後女兒更一直說害怕返學，稱自己遭老師毆打，「佢驚老師，話老師打佢心口。而家三句唔埋兩句會話，『媽咪我唔要返學學』，見到套校服都話要丟。」

不過，事件結果來個180度大反轉。警方接手調查後，與港媽再帶女童前往驗傷，並一起回到幼稚園翻查閉路電視，發現女童在午睡期間曾搲過下體，警方相信事件不涉及刑事成分，家長亦不打算再追究。警方會等待醫院報告才可以作定案。

校方︰未發現教職員有可疑行為

TOPick曾致電涉事學校查詢，校方稱已收到家長投訴，亦留意到網上很多人關注事件，事件已交予警方處理和調查。其後香港基督教服務處亦以電郵發出聲明指，校方在4月19日傍晚接獲家長通知其女兒受傷，警方於約45分鐘內聯絡學校作實地調查，校方亦配合警方調查。

當晚校方翻查當日閉路電視後，未發現教職人員有任何可疑行為，已即時聯絡警方及家長，並邀請家長到校翻看當日的閉路電視。校方現積極與社會福利署、教育局及警方保持密切聯絡，並每日與涉事家長保持溝通。校方會繼續以開誠布公的態度與各持份者就事件溝通，同時繼續深入檢視事件，汲取經驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳