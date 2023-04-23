【人體極限】3孩爸挑戰連續11日不睡覺　捱過一個關鍵時刻後現況曝光

▲ 3孩爸挑戰連續11日不睡覺，捱過一個關鍵時刻後現況曝光。

失眠對不少都市人來說是十分痛苦的事情。但英國有男子為求破世界紀錄，竟反其道而行，進行11天不睡覺的挑戰。他事後回憶，指過程中雖然有時感到很累，但身體感官卻變得異常敏感，「事物都變得鮮豔又刺眼 」、「見到另一個自己 」，形容當下感覺良好。

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根據《每日郵報》報道，英國3孩父親Tony Wright其實已非首次進行有關實驗，曾於1998年參與曼徹斯特都會大學的睡眠實驗，嘗試連續5天不睡覺。事後他對有關實驗產生出興趣，更想挑戰世界紀錄，並推翻大部分人認為「沒睡覺會令大腦感疲憊且無法有效運作」的說法。因此他遂於2007年5月，在一間酒吧並在CCTV的紀錄下，再進行有關實驗，期間只進食蔬果和喝茶，或打桌球、與其他人聊天，最終完成連續266小時（約11天）不睡覺的紀錄。

Tony事後表示，指長時間不睡覺會令大腦的理性思維陷於崩潰，如像電池耗盡般，「你會感到相當疲乏，狀態不佳」。不過，同一時間卻好像幫大腦開啟另一道門，不但看到「另一個自己」，感官亦明顯放大，「眼睛變得更敏感，任何事物都特別變得鮮豔又刺眼」，身體卻異常感到放鬆。

▲ Tony Wright完成了11天不睡覺挑戰，並形容感覺良好。（網上圖片）

可惜的是，Tony雖然成功挑戰連續11天不睡覺，不過，鑑於健力士世界紀錄擔心長時間不睡覺可能會令挑戰者出現健康問題或生命危險，因此早於1997年就停止再納新紀錄，故即使Tony成功挑戰，其紀錄亦未有被列入健力士世界紀錄。目前最長不睡覺的紀錄保持者為Robert McDonald，他於1986年創下453小時40分鐘（約18天21小時10分鐘）不睡覺的紀錄。

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責任編輯：羅嘉欣