【馬時亨‧香港情】張學友堅持不當歌唱節目評審　歌神拒絕移民：對香港感情放唔低

▲ （左起）張文新、張學友、馬時亨。

馬時亨在TVB主持訪談式綜藝節目《馬時亨‧香港情》在昨晚（4月22日）播出首集，並邀歌神張學友及有「金曲之父」美譽的張文新任嘉賓。

與學友相識接近40載的張文新，對學友性格及過去均瞭若指掌，全程與主持馬時亨向學友「大逼供」，學友亦一一「坦白從寬」。

▲ 張文新、張學友。

事業走下坡迷失

首先，學友拆解了當年為何「唱唱吓歌走咗去拍戲」：「都係被逼嘅。做到去第4隻唱片時，算係迷失期，想做但唔知點做。因為1年要做2、3隻碟，10隻（歌）裏面個Target只係1隻或2隻歌（Hit到），其他只係求其充數。覺得基本上呢個係致死原因，因為到最後啲人唔信你，10隻歌得1隻聽得嘅，仲要嗰隻要中喎，邊有咁多神仙？咁你咪死咯，死1隻碟、死2隻碟，啲人開始唔聽你喇。」

學友續說：「嗰時（銷量）由廿幾萬，然後到10萬，跟住去到2萬5千隻，跌得好犀利。嗰時覺得：『死喇，唔掂』，我係家庭最主要支柱，要搵收入來源，啲人搵我拍戲，我就真係乜都接㗎喇。」

▲ 張學友、馬時亨。

拒當歌唱節目評審

談到當年忽然推出一張全部由自己作曲填詞的大碟，學友透露全因當時心情不好：「嗰隻碟03年做，嗰時社會環境唔好，好多朋友走咗，所以我寫咗隻《給朋友》。嗰段時間想做啲嘢反映心情，係做嚟安慰自己。」學友又指，不排除將來還會繼續嘗試作曲填詞工作。

張文新之後再追問學友有指有製作單位出動9位數天文數字報酬、亦未能打動學友為歌唱節目擔任評審及導師的傳聞是否屬實。

對此，學友大方承認謂：「自己比賽出身，覺得比賽好唔容易，夠膽企上去唱已好犀利，我好唔忍心話呢個唔得嗰個唔得。第二去到做導師或要教唱歌，我唔知點樣教呀，可能會話：『你唱咁多歌唔識教？』真係唔識，本身唔係正統學唱歌出身。」

不捨得香港

身為歌神的學友又謙虛稱，以前做歌手靠運氣為主，現在做歌手背後必須具備有系統的支持：「依家有咗韓國嘅例子，佢哋係有系統去培養新一代，仲成功將成個國力提升咗。但人哋做緊嘢嘅時候，我哋仲喺度食緊老本。」

學友表示對香港這地方有特有感情：「因為喺呢度出世、喺度大，喺香港得到我所有嘅嘢，我唔可以控制別人同下一代點諗，因為每個人經歷唔同，但自己嘅經歷一路都喺呢度。」

他更透露幾乎移民，但始終不捨得香港：「喺20、20年前，有人提議移民，我上過去加拿大領事館，嗰時話好易（申請移民）吖嘛，上到去坐喺度一諗到以後要對住嘅全部都係外國人，個心就頂唔順，又走咗。我係裙腳仔，黐住喺嗰度就嗰度，對香港嘅感情真係放唔低。」

最新影片推介：