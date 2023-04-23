【善用土地】當局研觀塘發展用地開放予市民　下周六辦城市運動推廣活動

▲ 市建局於觀塘市中心第四及第五發展區的地盤用地，本月29日開放裕民坊前露天小巴總站用地，推廣滑板和平衡車等「城市運動」。（市建局提供）

市建局早前決定收回觀塘市中心第4及第5發展區項目，研究改變規劃用途， 下周六（29日）將率先開放裕民坊前露天小巴總站用地，舉辦推廣滑板和平衡車等「城市運動」 。

市建局行政總監韋志成今（23日）在網誌表示， 市建局決定收回第四和第五發展區項目後， 因應技術評估、申請修訂規劃等程序，預計仍需要一段時間才能完成研究， 但考慮到不應該將土地閒置，計劃 於本月29日會舉行首個「城市運動」推廣活動，為期約一個月 。

韋志成表示，該推廣活動 名為「城市運動‧裕民體驗」， 是將前小巴站原有的多條輪候車道變身為板類、騎行及輪滑運動的賽道，成為推廣滑板和平衡車等「城市運動」的場地。

屆時，香港遊樂場協會更聯同香港滑板學院，安排專業導師，於周末為初學者舉辦滑板工作坊，教導參加者如何使用滑板，推廣運動普及；而場內亦有其他體能測試活動，讓市民關注自己的身體健康狀況。

活動為期一個月，完結後市建局將陸續籌辦更多康樂和社區活動，包括在6月推出以健康生活為主題的活動，邀請運動團體舉辦健體活動等。

他補充，市建局深感區議會及地區人士期望讓市民可盡快「見得到、用得到」有關土地的意願， 強調在符合規劃和土地法規的要求下， 團隊迅速與地政總署、食環署及運輸署等政府部門溝通，最短時間內獲得許可，舉辦活動供市民享用。

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責任編輯：陳麗娜