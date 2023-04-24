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【最簡約婚禮】婚宴新郎新娘雙雙缺席　新人父母20秒致辭極速落台

親子 09:00 2023/04/24

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

內地一場婚宴新郎和新娘竟然雙雙缺席，女方父母僅致詞20秒就下台。（iStock圖片）

擺酒新人竟不在場？河南焦作市近日有一對新人舉行婚禮，但新郎和新娘都沒有出席，女方父母僅致詞20秒就下台。事件曝光後引起網民熱議，大批網民笑言是「極速簡約版」婚禮。

綜合內地媒體報道，田女士日前參加鄰居家女兒的婚禮，到場始知新人不出席，現場只是播放新郎和新娘的照片。

田女士解釋，新娘在北京剛升職，夫妻二人當日都在工作，故沒空出席，「女孩剛升職沒有回來，現場只是播放了新人照片，她爸媽就在台上講了20秒的話，我們就開吃了」。

而爸爸找到酒友，媽媽找到可以聊天的人，她則負責吃，「這樣的婚禮，年輕人都羡慕」。

事件曝光後引起網民熱議，有網民質疑為收禮，認為沒有人情味，「結婚這麼大的事，公司不放假的？沒有新人的婚禮不遺憾？」、「我覺得一點儀式感都沒有，有點敷衍呀」。

也有網民羨慕，「看得出來，這就是一種新的方式了」、「我想這不挺好的，不耽誤大家吃飯時間，畢竟除了父母，有幾個賓客是真心想見證新郎新娘幸福的？還份子錢順便吃頓飯罷了」。

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責任編輯：王明芳

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