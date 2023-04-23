【抽脂危機】30歲女貪靚做抽脂手術　呼吸困難全身發紫醫生揭2大關鍵

▲ 30歲女進行抽脂手術，呼吸困難全身發紫醫生揭2大關鍵。（iStock圖片）

醫學美容近年於市場上大行其道，抽脂豐胸手術更是甚受女士們歡迎。不過，有急症室醫生卻分享曾有30歲女子剛完成自體脂肪移植手術不久，即難以呼吸，並有身體發紫的情況，需緊急送院，證實原來是肺栓塞所引起。他提醒大眾，醫學進步，雖然抽脂手術已經十分成熟，但有兩大關鍵仍然要注意。

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台灣急症室醫生翁梓華在Facebook分享個案，指早前一名30歲女子被緊急送到急症室，不但呼吸困難，而且全身發紫。由於一般年輕女性很少會身體情況變差的這麼快，困惑不已的他遂向陪同女病人而來的家人，詢問女子下午做了什麼事?結果得原來女子當日曾「去做醫美手術抽脂回填手術」，但抽完不夠幾個鐘，人就開始喘氣，家人見勢色不對，便馬上將她送院。

翁梓華表示，自體抽脂移植手術是醫美界的當紅炸子雞，原理是對身體相對胖的地方進行抽脂（大腿、肚子），再回填到希望豐腴的地方（胸、臀），加上恢復期又短，令手術成了現在醫美界的新寵兒。不過翁梓華也指出，這個手術雖然發展成熟，但兩個關鍵如果沒有處理好，相對容易會產生肺栓塞：

1. 抽脂一次抽得太多

根據研究顯示，抽脂手術後數小時內，血管內的脂肪含量會顯著提升，同時血中的脂肪量也會需要1-2天才會完全回到正常數值數，當一次抽取量太大的時候，就可能會讓血管內的脂肪量上升過高，造成肺部血管堵塞。

2.抽脂手術時間過長

同樣的當抽脂手術時間過長時，相對的也會讓循環系統暴露在高脂肪濃度的時間變長，身體也相對會要花更長的時間才能將血中的脂肪代謝掉，這樣也會讓身體暴露在相對高濃度的脂肪時間更久，也就可能會產生肺栓塞。

翁梓華建議，如果真的要做手術，一定要去專科醫生的診所做，手術前要經過醫師審慎評估手術時間以及施作範圍，千萬不要因為貪圖一時之便宜，讓自己的失去健康。

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責任編輯：羅嘉欣