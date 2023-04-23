【賭王千金】竇驍何超蓮婚宴實行「兩不政策」　 超蓮發文：知道爸爸有來

「賭王千金」何超蓮與內地男星竇驍拍拖近4年，最終決定攜手邁向人生的下一個階段，他們於4月17及18日於印尼峇里島烏魯瓦圖舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證這對新人的幸福時刻！

竇驍親自籌備婚禮，對超蓮寵愛有加，超蓮事前對婚禮細節毫不知情。

有份出席的賓客透露主人家請賓客需緊守「兩不」！

▲ 何超蓮、竇驍（IG圖片）

不得送禮＋不可付人情

台灣歌手潘瑋柏與太太、孫耀威、陳美詩、王祖藍、李亞男等圈中人有份出席超蓮與竇驍的婚禮，場面熱鬧！

有份出席的賓客透露，主人家請賓客不得送禮、不可付人情，並需穿著淺色衣服以配合婚禮風格。

【賭王千金】人妻何超蓮分享甜蜜花絮照 超蓮與竇驍情深對望晒幸福

超蓮：爸爸我知道你有來了

成為人妻的超蓮在昨日（4月22日）於社交平台發長文，感謝婚禮的團隊、朋友、姊妹、家人：

關注我的朋友們，最近幾天有沒有被我們的婚禮洗版？相關的訊息是不是都看累了呀？🤭



我也是緩了三天終於回過神來了～原來我真的已為人妻了～所以我要來寫感謝文啦～～～



首先是我最棒的團隊！辛苦你們啦～～一直幫我忙前忙後，你們熬的每一個大夜我都知道，給我大大的安全感，回來我們吃大餐，把團隊之旅推进起来，哈哈～！我親愛的妝、髮兩位大神，把媽媽跟我打扮的美美的❤️審美超級在線的啦👍🏻不賴不賴！每天最早起又最晚收工，你們真的辛苦啦！



然後是一樣辛苦的攝影師團隊，ricky 夢夢 小白 奶茶 Rocky❤️！丁子高團隊、Winnie團隊。素材爆掉了，好多好多美圖，我都要做成冊子好好珍藏⋯

還有為婚禮提供訂製服務的夥伴們～為我訂製專屬的禮服、精選的飾品們、訂製的鞋子（穿高跟鞋堅持不了多久的我，連續幾天，腳都是完全沒有損傷）等等等等，要感謝的人太多～



留下這麼多珍貴的回憶，對我來說真的很完滿！



再來就是～～現場的朋友們啦！現場大ground team ，幫裝飾打造這個夢幻空間；abraham，累廢了嗎？哈哈哈，還好有你打輔助，一切順利辦完咯～；我香港的兩位後勤winky和samme，事情很細碎，你們很辛苦；還有最重要的我們的jacky導演～整個流程下來，太愛了，你和豆豆真的超厲害了👏🏻👏🏻👏🏻

對了，還有我的姐妹們～忙裡忙外的還要保持狀態，美美的做伴娘！最重要的是陪著我媽媽🙌🏻讓媽媽安安心心的～

Sandy仔Lisa仔Cherry仔陪著我媽媽，幫她顧造型，扶著她，陪著坐飛機，看我长大一直到出嫁你也是不容易啊！現在終於輕鬆了🤭



我親愛的公婆和媽媽，很耐心早起妝髮，美美的出席觀禮！對了，有很多人說我媽看不出来马上70岁了！心裡暗暗開心了一下下，真的不希望媽媽變老。

大舅父從澳洲飛來參加～88歲了（看不出來吧！）還頂著太陽牽我出嫁（彌補了大舅母來不了的遺憾）