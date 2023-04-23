【財爺網誌】陳茂波︰香港作為區域樞紐優勢重現　正全速吸引投資及招攬人才

▲ 財政司司長陳茂波今日發表網誌。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（23日）發表網誌，表示恢復通關後，內地不同省市也接連有代表團來港訪問，加強交流和招商引資。政府亦積極到訪內地和海外市場，希望把握疫後經濟恢復的勢頭和契機，全速吸引投資、促進企業落戶和招攬人才，務求加強加快經濟復蘇的動力，讓市民及企業受惠。

陳茂波表示，香港現時有著天時、地利、人和的優勢，正處發展的黃金窗口。疫情後不同環節的經濟活動正加速恢復，整體氣氛向好；全球運力逐步恢復，香港作為區域樞紐的優勢重現，吸引了不少招商、會議展覽和展銷活動。自從落實《香港國安法》及愛國者治港原則後，香港回復社會安全和穩定，推動政策落實的效率亦有所提升。加上國家的穩步發展、中央的堅實支持，不少海內外的朋友也對香港的前景持樂觀正面的看法。

陳茂波回顧過去一星期在北京4日的訪問行程，表示有深刻感受，指過去一周帶同相關政策局和金融監管機構的負責人，拜會了中央十多個部委和機構，也到北京大學演講並跟師生和校友交流。他很高興能與內地的相關官員面對面交流討論，就關心的議題交換意見，也分享對未來發展的看法。陳茂波與不同部委和機構會面期間，介紹了香港經濟和金融的近況和發展，以及在創科發展方面的階段性成果和未來工作重點，特別討論了「粵港澳大灣區」建設的現況和未來展望，以及香港在新時代、新階段下，推動高質量發展的三大工作方向，包括數字經濟、互聯網3.0，以及國際綠色科技及綠色金融中心，並介紹香港在「有為政府」與「高效市場」的新管治理念下，正以「搶人才」、「搶企業」等政策，為經濟發展賦能增力。

陳茂波又指，在這幾次的訪問中，都特意到當地的大學跟學生交流，全方位推介香港的優勢和吸引之處，加深學生對在香港生活和工作的認識，並鼓勵他們來港尋求事業發展的機遇。他指此行訪問的北京大學屬全球知名的學府，其本科生在畢業後基本已符合「高才通」的資格，可以來香港工作。

陳茂波形容，香港的經濟正逐步改善，指會抓緊機會、全速推動經濟的高質量發展，為社會開創新氣象，共同建設一個更繁榮、更美麗、發展更包容普惠的社會。

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責任編輯：吳穎嵛