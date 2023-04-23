【BB來了】甄澤權榮升爸爸抱囡囡報喜 Louis：最緊要係多謝太太
娛樂 13:41 2023/04/23
娛樂圈又有喜事！現年40歲的魔術師甄澤權（Louis）榮升新手爸爸，太太李綺嘉（Elffi）為他誕下約5磅的囡囡Kacy！
Louis在昨日（4月22日）於IG公布喜訊，他寫道：「熱烈歡迎甄家小公主面世，最緊要係多謝太太，多個月來辛苦了！Welcome to the Yan’s family sweetie！」
Louis太太產後曾被送ICU
Louis的囡囡於4月14日平安出世，成為新手爸爸的Louis相當感激太太！
Elffi在孕期因不同病況需出入醫院、診所，在誕女當天也是緊急生產，並在囡囡出世後被送往深切治療部觀察，幸好最終也平安無事。
Louis有入產房剪臍帶，並會向身邊朋友請教如何照顧女兒，也會趁尚未赴內地工作前，好好照顧太太與女兒。
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與太太在大學時認識
Louis因《魔法擂台》、《街頭魔法王》等節目而為觀眾所認識，Louis在2019年3月迎娶大學時期認識的女友兼經理人Elffi，林盛斌（Bob）、陳庭欣（Toby）有份為Louis做兄弟。
拍拖多年的Louis與Elffi先於日本沖繩註冊，後來再於香港四季酒店筵開逾20席。
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撰文 : TOPick柴犬出動