【外傭失職】外傭被批港鐵月台只顧玩手機　呼呼喝喝懶理少主獨自行走

▲ 有女網民稱，目擊一名外傭在港鐵月台對男童呼呼喝喝，只顧玩手機懶理男童獨自在身後行走。

不少家長都把照顧孩子的重責交託外傭姐姐，但姐姐在外面的行為難以管束。近日有港女在facebook群組發文指，在港鐵月台上見到有外傭不斷呼喝少主，其後更只顧玩電話，懶理就讀名校的少主獨自在後方默默追趕。她拍下照片在網上公開，希望該名男童家長可以關注其外傭的行為，但網民對此持兩極意見。

該名港女在Facebook群組「沙田之友」發帖文並上載照片，指相中外傭在港鐵車公廟站月台一邊行一邊呼喝幼童，期間更一直玩手機，直指她的電話屏幕亮著就是證據。港女又形容孭著書包的男童眼泛淚光，獨自在後方行走，但追不上姐姐的步伐，擔心「有拐子佬都唔知點算」。港女認為，不論孩子頑皮或做錯事，都不應該如此對待少主。

小朋友幾曳或做錯，都唔係咁樣一路鬧，一路自己顧自己玩電話而掉低佢，先唔好講輪唔輪到你去教去管，連基本嘅照顧責任都未做好，希望家長睇到！

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不少網民見狀鬧爆外傭失職，幸好月台有幕門，否則一旦發生意外，後果不堪設想，「好心痛啲外傭咁虐待小朋友」、「發生咩事都好，喺呢啲月台一定要睇實小朋友」、「還好月台有幕門，小朋友竄起上嚟真係有排驚，真係唔拖實唔得㗎」；有人直言很多姐姐都是雙面人，「其實啲姐姐好叻扮嘢，喺僱主面前就扮到好錫小朋友」。

不過，有網民認為單靠圖片難以判斷事件經過，更斥樓主應上前爭論，而非在網上公審，「冇片冇真相啦，你講乜都得」、「既然覺得錯，點解唔拍片？」、「見到張相有任何睇手機及呼喊？小朋友有喊緊？我覺得你同相中工人有爭執，於是看圖說故事」。因此有網民替外傭抱不平，「香港做工人真係可憐，人工低超額全套無OT，邊個工作時唔會㩒電話，究竟你對人哋廉勞（廉價勞工）有幾高要求」。

有網民直言，單從照片已可看到外傭沒有拖實小朋友，都是沒有照顧好小朋友。另有家長認出男童身穿的校服是一所名牌幼稚園，表示自己的子女同校，會向校方反映事件。

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責任編輯︰王明芳