【流感來襲】許樹昌料冬季爆發已到頂　不排除夏季再現高峰期

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港4月2日至今共有103宗 嚴重流感個案 ，當中49人死亡，單是4月第二周就有20人死亡，按周升一倍。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示， 今次 流感 爆發似乎已到頂，基於天氣回暖， 加上不少市民仍佩 戴口罩，影響 病毒的傳播。

許樹昌今（23日）在電視 節目《講清講楚》 指， 醫管局實驗室數據顯示，本月15至19日期間，呼吸道核酸流感陽性樣本似乎已到頂， 並慢慢回落 ，但強調仍要 審視 衞生署數據。

他續稱， 以往流感爆發一般要4至6星期才到頂，6 至8周後回落， 今次可能提早到頂，主要原因是不少市民接種了疫苗，加上天氣較暖，有攝氏20多度，病毒相對不活躍，而且仍有不少人戴口罩：

主要原因為何快到頂，第一不少人已接種疫苗；第二現在溫度一般都攝氏20多度，而流感通常20度以下會活躍很多，再加上社區，我在街上見到不少人都戴口罩，多種因素下，似乎今次爆發未必一定是大規模爆發。

許樹昌表示，流感死者以65歲以上長者為主，超過8成有長期病患，高危因素與以往流感情況相若。不過當中亦包括 1名沒有打疫苗的17歲少年，反映年輕都有死亡風險。



被問到冬季流感遲了出現，會否連帶推遲夏季流感高峰期，許樹昌稱，本港夏天即是南半球的冬天，如南半球的情況嚴峻，以去年為例，澳洲的流感肆虐，基於現時的全球航空交通已復常，本港今個夏季再有流感高峰期並不意外。

有專家建議接種「重組技術流感疫苗」（RIV），許指出，「重組技術疫苗」得出的流感抗體較滅活疫苗多一倍，但由於費用較昂貴，因此一般使用滅活流感疫苗，如果政府安排長者院舍院友接種「重組技術疫苗」會較好。

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記者：陳麗娜