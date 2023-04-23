【怒吞手機】18歲少女與兄吵架嬲到吞手機　腹痛狂嘔需緊急開刀保一命

▲ 印度一名18歲少女與哥哥鬧交嬲到吞手機，導致腹痛狂嘔需要緊急開刀保命。（網上圖片）

吵架洩憤都不要傷害自己！印度一對兄妹近日發生激烈爭執，18歲妹妹竟一氣之下，竟失控把手機放入口吞下，結果肚痛難當及嘔吐不止等被送院救治。醫生花了2小時，終於從少女腹中取出「老爺手機」，醫生也感到相當震驚，表示從醫20年首次遇到今次事件。

最新影川推介︰

綜合外媒報道，印度中央邦一對兄妹在上月31日，為了一部古董手機發生激烈口角，18歲妹妹情緒激動，一時衝動下將手機吞入腹中，導致腹部劇痛難耐，被家人緊急送到瓜廖爾市的醫院救治。

醫生為少女進行超聲波、X光和CT掃描等檢查後，發現她體內居然卡了一部手機，連醫護人員都嚇了一跳。醫療團隊本來想以內視鏡或腹腔鏡等侵入性較小的方式進行，但發現手機的體積跟角度問題，無法以上述方式取出，最後只能施以傳統手術方式。

▲ 醫生做了2小時手術開刀取出手機。（網上圖片）

幸經過長達2小時的手術後，醫療團隊成功從她腹中取出手機，保住一命。少女手術後縫了十針，目前情況穩定，預料很快可出院。

負責主刀的外科醫生庫什瓦（Naveen Kushwah）表示，這是他從醫20年以來，第一次看到有人因吞手機要開刀的誇張案例，希望少女以後即使有多生氣，都不要再做出如此傷害身體的事情。他又建議家長，為孩子提供智能產品之前，應先考慮他們的成熟度和責任感。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳