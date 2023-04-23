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【電話騙案】八旬翁誤信兒子被捕失40萬元　警拘45歲男疑犯

社會 14:26 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

八旬翁誤信兒子被捕失40萬元，警拘45歲男疑犯。（梁偉榮攝）

再有市民受騙。警方於4月20日下午接獲一名85歲本地男子報案，表示收到「兒子」來電，聲稱其因涉及一宗刑事案件而需要40萬港元的保釋金，疑犯其後以「兒子」朋友身份登門收取款項，報案人當時不虞有詐並將全數款項交予疑犯。案件最終當日由報案人兒子回家後揭發及報案求助。

觀塘警區情報組人員經翻查大量閉路電視紀錄及情報分析後，於一日內鎖定疑犯身份並以拘捕該名45歲本地男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。案件現由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。
 
警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均為詐騙。如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢；向身邊的親友，尤其是長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。

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責任編輯：陳麗娜

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