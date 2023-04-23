【打擊毒品】尖沙嘴樓上酒吧藏有毒品　28名顧客及職員被捕

▲ 尖沙嘴樓上酒吧藏有毒品，28名顧客及職員被捕。（警方提供）

警方今（23日）凌晨突擊巡查一間尖沙嘴樓上酒吧，檢獲懷疑氯胺酮、大麻香煙等毒品，市值約2000元，20名顧客及8名職員被捕。



油尖警區反三合會行動組在尖沙嘴區內展開反毒品行動，期間在漆咸道南一間樓上酒吧檢獲約5克的懷疑氯胺酮、3支懷疑大麻香煙、少量「Happy粉」及迷幻藥，市值約2000元，酒吧內一名30歲姓羅男經理、3名本地男職員、4名本地女職員，及13男7女顧客涉嫌 「藏毒」被捕，年齡介乎20至51歲。所有被捕人現正被扣留調查。



警方指，一直嚴厲打擊區內毒品黑點的販毒活動，並採取零容忍態度，協助市民遠離毒品禍害。重申管有危險藥物是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款100萬港元。

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責任編輯：陳麗娜