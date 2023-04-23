  • 23°C
香港時間 : 2023423日 (週日) 16:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【極品港女】不滿餐廳遲遲未上菜怒cut單　港女鬧爆收銀員︰你企樓面就要受氣

食用安全 16:05 2023/04/23

分享：

分享：

熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

不滿餐廳遲遲未上菜，港女怒cut單鬧爆職員反惹公憤。

香港搵食甚艱難，尤其做飲食行業！近日網上便瘋傳有女食客鬧爆餐廳職員的片段，有女子疑等菜不耐煩，cut單之餘，更將怒氣瞄準餐廳的「收銀姐姐」，不斷無理地指責對方。儘管後者已表示飯菜「唔係我炒㗎！」，但女子依然置若罔聞，更稱「妳企樓面就要受氣，話畀妳聽」。事件曝光後，大批網民均看不過眼女方行為，大鬧女子「無理取鬧」，並力撐職員。

最新影片:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】小朋友易流鼻血有原因　醫生教正確快速止血步驟

有看不過眼的街坊於Facebook群組廣泛轉載有關18秒片段，指事發於沙田愉翠商場一間茶餐廳，一對男女食客因對落單半小時後仍未見職員上菜，感到相當不滿，不但決定「cut單」，更拿近門口位置的收銀職員當「出氣袋」，手指指狂罵對方。

片段中，儘管現場圍觀人數不少，但女食客卻依然毫無尷尬，繼續依然故我指罵收銀職員，當對方回應 「你係咁鬧我無用㗎，唔係我炒㗎！」，更令女子無名火起，批評「咁你對客㗎嘛，對客係咪咁樣呀！」，收銀職員則表示「客係客，咁妳唔可以鬧我㗎嘛」。

此時有其他職員上前勸說，希望平息事件，惟女子卻依然照罵「妳企樓面就要受氣，話畀妳聽！」。之後女子轉身與男伴準備離開前，忽視又再轉身「拎尾彩」般，向收銀職員再罵道「妳對客㗎嘛而家！」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

影片曝光後，引起網民熱議，不少人指責女方為「港女」、「極品西客」，認為她無理取鬧，「西客真係唔怕丟架」、「人哋都係打份工啫，鬧個伙計都無用，又唔係佢煮畀你食！」；有人則讚賞收銀職員，即使遇到這局面，仍然非常有耐性，「個收銀都好有耐性」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【網絡熱話】女生月經紊亂睇中醫　鼻尖發灰被診斷「房事過多」崩潰講出真相
13:32 2023/04/04
【網絡熱話】女生月經紊亂睇中醫　鼻尖發灰被診斷「房事過多」崩潰講出真相
【網絡熱話】內地遊客尖沙咀吃海鮮疑「被劏」　約10隻蝦被收逾600元
15:37 2023/04/08
【網絡熱話】內地遊客尖沙咀吃海鮮疑「被劏」　約10隻蝦被收逾600元
【網絡熱話】康城女為求新鮮帶魚缸買活魚　網民：帶佢散下步都好正常
18:58 2023/04/16
【網絡熱話】康城女為求新鮮帶魚缸買活魚　網民：帶佢散下步都好正常

你可能感興趣

【網絡熱話】女生月經紊亂睇中醫　鼻尖發灰被診斷「房事過多」崩潰講出真相
13:32 2023/04/04
【網絡熱話】女生月經紊亂睇中醫　鼻尖發灰被診斷「房事過多」崩潰講出真相
【網絡熱話】內地遊客尖沙咀吃海鮮疑「被劏」　約10隻蝦被收逾600元
15:37 2023/04/08
【網絡熱話】內地遊客尖沙咀吃海鮮疑「被劏」　約10隻蝦被收逾600元
【網絡熱話】康城女為求新鮮帶魚缸買活魚　網民：帶佢散下步都好正常
18:58 2023/04/16
【網絡熱話】康城女為求新鮮帶魚缸買活魚　網民：帶佢散下步都好正常
網絡熱話 餐廳 健康問題 Facebook群組 沙田 茶記冰室

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【養生陷阱】30歲女「少油鹽飲食」卻患糖尿病　醫生揭2大習慣成元凶
16:39 2023/04/17
【養生陷阱】30歲女「少油鹽飲食」卻患糖尿病　醫生揭2大習慣成元凶