【極品港女】不滿餐廳遲遲未上菜怒cut單　港女鬧爆收銀員︰你企樓面就要受氣

▲ 不滿餐廳遲遲未上菜，港女怒cut單鬧爆職員反惹公憤。

香港搵食甚艱難，尤其做飲食行業！近日網上便瘋傳有女食客鬧爆餐廳職員的片段，有女子疑等菜不耐煩，cut單之餘，更將怒氣瞄準餐廳的「收銀姐姐」，不斷無理地指責對方。儘管後者已表示飯菜「唔係我炒㗎！」，但女子依然置若罔聞，更稱「妳企樓面就要受氣，話畀妳聽」。事件曝光後，大批網民均看不過眼女方行為，大鬧女子「無理取鬧」，並力撐職員。

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有看不過眼的街坊於Facebook群組廣泛轉載有關18秒片段，指事發於沙田愉翠商場一間茶餐廳，一對男女食客因對落單半小時後仍未見職員上菜，感到相當不滿，不但決定「cut單」，更拿近門口位置的收銀職員當「出氣袋」，手指指狂罵對方。

片段中，儘管現場圍觀人數不少，但女食客卻依然毫無尷尬，繼續依然故我指罵收銀職員，當對方回應 「你係咁鬧我無用㗎，唔係我炒㗎！」，更令女子無名火起，批評「咁你對客㗎嘛，對客係咪咁樣呀！」，收銀職員則表示「客係客，咁妳唔可以鬧我㗎嘛」。

此時有其他職員上前勸說，希望平息事件，惟女子卻依然照罵「妳企樓面就要受氣，話畀妳聽！」。之後女子轉身與男伴準備離開前，忽視又再轉身「拎尾彩」般，向收銀職員再罵道「妳對客㗎嘛而家！」。

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影片曝光後，引起網民熱議，不少人指責女方為「港女」、「極品西客」，認為她無理取鬧，「西客真係唔怕丟架」、「人哋都係打份工啫，鬧個伙計都無用，又唔係佢煮畀你食！」；有人則讚賞收銀職員，即使遇到這局面，仍然非常有耐性，「個收銀都好有耐性」。

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責任編輯：羅嘉欣