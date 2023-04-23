【十優港姐】麥明詩晒事業線大派福利 Louisa自揭不滿某身體部位
娛樂 16:11 2023/04/23
十優港姐麥明詩（Louisa）已淡出幕前，而其一舉一動仍備受關注，Louisa不時也會在社交平台上派福利，被讚被選港姐時更弗！
Louisa在昨日（4月22日）分享一張在沙灘上的獨照，依然獲得不少網民的稱讚！
【十優港姐】麥明詩做乖乖女伴父母旅行 Louisa素顏上陣狀態大勇
麥明詩哂事業線
Louisa分享自己身穿小背心配外套、牛仔褲的獨照，穿得休閒的她在沙灘上留影，並寫下：「Be real」。
網民對Louisa所派的福利相當滿意：「留意咗背景好耐，無變形，it's real.」、「Beautiful picture」、「掂」。
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自爆身材不足之處
在Louisa的新帖文中，有一位網民留言「So fit❤️😍😍」。
而她親自回覆網民「個肚有啲鬆」，竟如此公開自己身材上的缺點，Louisa可就十分大方！
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努力保持身型
Louisa如今轉行至法律界擔任商業管理顧問，不過見她的身型反而愈來愈弗，可謂較在幕前的時候更加省鏡，見Louisa不時游水﹑行山等運動。
她曾表示自己一星期會游水3次，而且她在隔天會在家中做6至10分鐘body weight workout呢！
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撰文 : TOPick柴犬出動