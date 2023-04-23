【KO糖尿病】死亡風險降2成　糖尿病患者飲「2飲品」比水更有效

▲ 死亡風險降2成！ 糖尿病病患飲「2飲品」比水還有效。

不少糖尿病患者為避免病情惡化，於日常飲食常有不少忌諱，有人更終日只飲白開水度日。不過，有腎臟科醫生卻表示，根據英國醫學期刊研究，有「2類飲品」亦能降低死亡風險，而且比水還有效！

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台灣腎臟科醫生王介立於Facebook表示，根據《英國醫學期刊》所發表，追蹤1萬5千名人士的報告顯示，其實「喝咖啡、茶及水，都會降低死亡風險」！報告指每天喝超過4份咖啡、超過2份茶、與超過5份的水比較，三者降低死亡風險的效應都差不多，大約都是下降2成。至於代糖飲料與果汁的影響則是中性的，所以不好不壞。

不過，研究亦指喝含糖飲料（SSBs）會增加整體死亡風險，每天喝超過1份（150大卡）的含糖飲料會讓死亡風險平均增加20%。

代糖飲料也有效

研究也證實，將含糖飲料換成代糖飲料，可有效降低死亡風險。王介立認為這也證實了過去的主流認知，就是代糖是可以有效降低糖份造成的傷害，但若換成咖啡、茶及水，死亡風險還會再降。不過，他指根據結果，「水看起來應該是沒有比茶及咖啡還有效」，所以糖尿病患者未必只需喝水。

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責任編輯：羅嘉欣