【開心速遞】「粗口港姐」梁允瑜遊泰超性感泳衣打卡　Chloe演OL騷本錢人氣再升【多圖】

▲ 梁允瑜十分「惹火」！

被稱「粗口港姐」的梁允瑜（Chloe）加入TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演人事部黑面經理Mocha，在劇中不時大騷長腿。

近日，Chloe到泰國旅行，一向大方的更加大派福利，似乎網民也會「心心眼」呢！

【開心速遞】「爆粗港姐」加入接龍演黑面經理 梁允瑜曾稱會繼續講粗口【多圖】

著一件頭「泰」危險？

Chloe上載一輯自己身穿泳衣在泳池「打卡」的靚相，Chloe的黑色一件頭相當少布，盡現其玲瓏浮凸的身型，甚為養眼！

而該件泳衣的下身位置同樣相當少布，似乎動作稍為大一點的話也會走光，實在「牙煙」！

網民留言謂：「只有好的身段才能可以穿上」、「著得好好睇 carry到嘅人真係唔多」、「身材超正 長腳又白又滑」 、「靚靚chloe」。

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Chloe認曾是壞學生

Chloe在參選香港小姐以來已相當「惹火」，被爆曾是壞學生的Chloe，讀中學時曾欺負同學，另外上堂睡覺遭老師責備，她既然拿起椅子擲向老師，為火爆女學生一名。

Chloe被問及此事時，她承認曾是壞學生，甚至為班中最頑皮的學生之一，她更感激當年悉心教導她的老師，並承諾之後會做好自己。

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受情傷曾自殺

入圍港姐前，網上流傳一段梁允瑜爆粗鬧前度的片段，當中她曾親揭過往曾受情傷：

三年前 我曾經也為愛情弄得失去自我

為了對方 不介意把自己放到很低的位置

如寵物般順從去討好對方

介(𠝹)手 食藥自殺 死去活來的挽留對方

這段不健康的關係 把我整個人扭曲了

直到被分手 身邊的朋友陪伴我喝酒解愁

喝醉了說了粗口去發洩 朋友也錄低了來取笑我喝醉後的搞笑行為

post了上story

我酒醒後看到覺得自己很醜也匆忙叫朋友刪除了

直到新聞報道 其實我自己忘了有這一段片

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