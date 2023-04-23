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【文化產業】智能電子書庫今開放　登記後可免費試聽試讀本地作品

社會 16:27 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（香港出版總會提供）

智能新年代，「一機在手」即可隨時隨地閱讀。香港出版總會推出的「出版3.0–香港智能電子書庫」計劃（「出版3.0」）智能電子書庫平台 ，趁今（23日）世界閱讀日正式投入運作，出版業界成為登記用戶後可以免費使用，普通市民也可在登記後，免費試聽、試讀部分本地作品。

「出版3.0」是揉合電子書出版轉換平台及智能電子書庫的一站式服務平台，至今已有逾40間出版社參與計劃。香港出版總會日前亦先舉辦業界分享會，就轉換平台技術應用和操作等作深入交流。業界反應正面，認為藉着人工智能系統（A.I.）有助減省成本和時間，並令作品更快地在不同地域市場流轉。

香港出版總會會長兼「出版3.0」項目籌委會主席李家駒表示，電子書會是未來閱讀大趨勢，鼓勵本港業界捉緊機遇，利用前沿科技加快轉型步伐，將很多很好的內容，輕易、高質量地變成有聲書及電子書。總會期望更多出版社和作家參加，轉換及上載著作到電子書庫。

香港書刊版權授權協會主席兼「出版3.0」項目籌委會執行主席（常務）黃燕如表示，「出版3.0」計劃將會有連串的對外推廣活動，包括參與今年7月的本地書展，也會到德國法蘭克福書展，長遠而言是進行版權洽談貿易，提高本地電子書採購，希望令更多讀者受惠。

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責任編輯：陳麗娜

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