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姜皓文蒙眼跑步　體驗視障人士參與運動感受

娛樂 16:33 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

宣揚關懷視障人士的活動「華懋心連心跑出光明2023」在今日（4月23日）於葵涌運動場舉行開幕禮，活動大使姜皓文（黑仔）聯同視障跑手梁小偉、盲人體育總會主席顏志永、華懋心連心跑出光明2023活動籌委會主席蕭世峰、盲人體育總會行政總裁黎培榮、藝人邵初、郭思林、楊卓娜、關楓馨等出席活動。
 
眾嘉賓在台上分享，讓公眾人士了解視障人士的困難和限制，同時認識他們如何堅毅地參與體育活動，宣揚從體育訓練中拓展生命視野，助恢復自信及融入社會。

（左起）楊卓娜、邵初、姜皓文、關楓馨。

體驗視障人士感受
 
黑仔獲邀參與蒙眼體驗跑，戴上眼罩感受視障人士跑步限制，並與「領跑員」主席蕭世峰透過合作及信任完成「矇眼跑步體驗」，現場設置多個體驗供參與者了解視障人士困難，包括「矇眼障礙體驗」、「矇眼哥爾夫球體驗」等。
 
姜皓文蒙眼親身體驗後表示:「體驗視障人士有毅力地參與運動會是很震撼的事，自己閉上眼走直線也是很困難的事情，生活在黑暗很心荒，在這情況下亦能參與運動會相當難得。」

他續指：「剛才試用視障人士用的白手杖，不知道如何使用時會很不自然，知道如何用時會有點心安。我們見到視障人士的眼睛好像看到東西，但其實他們會是百分百看不到，在環境許可的情況下，我們可以向他們提供幫助。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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