【東莞-香港國際空港中心】田北辰︰長遠有利機場三跑系統發揮　顏汶羽︰有助降低兩地物流成本

▲ 大灣區考察團紅組，參觀在東莞用作營運香港國際機場物流園先導計劃的百興物流中心。(機管局供圖)

港府高官、立法會議員組成的大灣區考察團今日分組在東莞及佛山考察，紅組今日早上去到機管局位於東莞的香港國際機場物流園考察，之後轉往位於松山湖的華為小鎮參觀。實政圓桌立法會議員田北辰提到，「東莞-香港國際空港中心」首創跨境安檢前置，內地出口貨物可於東莞物流園預先完成清關程序，長遠亦有利香港機場的三跑系統發揮；民建聯立法會議員顏汶羽就指，物流成本能減少一半，時間減少三分之一，人手減少四分之一，預計2035年貨運量達1000萬噸。

東莞市市長呂成蹊、特首李家超與立法會議員，今日早上參觀了在東莞用作營運香港國際機場物流園先導計劃的百興物流中心。期間，機管局行政總裁林天福講解了此創新的海空貨物聯運項目，並介紹永久物流園的最新規劃，包括於東莞設立香港國際機場物流園及在機場建設空側海空聯運貨運碼頭。在聯運項目下，大灣區出口貨物可按照香港相關的航空貨運規例，預先在東莞完成安檢、打板及航空公司收貨等程序，然後經海路運送至香港國際機場禁區，再直接轉口到世界各地。國際貨物亦可採用相反路線，經香港國際機場及物流園進口至中國內地。

林天福表示，憑藉多式貨物聯運項目，香港國際機場的貨運服務可擴展至大灣區，貨物可直接經機場禁區轉運至世界各地，大幅提升貨運服務的時間效率及成本效益。他強調，會繼續與政府當局及業務夥伴緊密合作，鞏固香港國際機場作為領先區域及國際空運樞紐的地位。

▲ 田北辰提到，「東莞-香港國際空港中心」首創跨境安檢前置，內地出口貨物可於東莞物流園預先完成清關程序。(田北辰fb圖片)

田北辰在參觀後表示，「東莞-香港國際空港中心」令他大開眼界，首創跨境安檢前置，將香港機場貨運站的出入口集拼、安檢、清關等等嘅工序業務延伸至東莞，再透過輪船海路無縫接駁來回香港赤鱲角國際機場，接收及轉運到世界各地。他指出，一艘船等於50輛貨車，只需5名船員，有關方法可以節省不少貨櫃車司機，長遠亦有利香港機場的三跑系統發揮。

顏汶羽︰有助降低兩地運輸時間及物流成本

顏汶羽指，「東莞-香港國際空港中心」是香港機管局和東莞市人民政府合作的項目，推行全國首創的跨境海空貨物聯運，大大降低兩地運輸時間及物流成本，物流成本減少一半，時間減少三分之一，人手減少四分之一，預計2035年貨運量達1000萬噸。

▲ 顏汶羽指，「東莞-香港國際空港中心」，推行全國首創的跨境海空貨物聯運，大大降低兩地運輸時間及物流成本。(顏汶羽fb圖片)

顏汶羽解釋，以前內地要經香港出口貨物到全球各地，需要在當地辦妥海關手續，經陸路運輸到深圳口岸，再運到香港機場貨站做安檢，裝箱打板，最後才可以載到飛機貨倉發運。但有了「東莞-香港國際空港中心」，便可以在東莞預先「一站式」處理航空安檢、裝箱或打板及收貨程序，然後以符合香港空運貨物保安的方式，在嚴密監管下無縫地運抵香港國際機場空側的貨運碼頭，無須重複安檢程序，就可直接轉運到世界各地。外國的空運貨物亦可相關套用方法，經香港進口內地。

田北辰︰華為有興趣到本港北部都會區投資

田北辰又引述華為指，有興趣到本港北部都會區投資，因本港電力供應穩定，有利大數據發展，從而令再生能源，如太陽能等普及化。

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責任編輯：區綽彥