【奇特租盤】沙田舊樓297呎「殯儀藍」單位放租1.5萬　有一類租客或樂意承租

▲ 有業主以每月1.5萬元放租沙田偉華中心297呎兩房單位，但被嘲用「殯儀藍」裝修，又質疑91校網不算名校網。（「自己物業自己放，租買免佣」fb群組圖片）

目前本港租務處於淡季，但有業主放租仍開價進取。沙田偉華中心一名業主在網上群組刊登放租廣告時，指單位實用面積297呎，位處91「名校網」，鄰近沙田港鐵站，大讚景觀超級靚，現以1.5萬元放租。廣告一出引來大批網民批評不值，更狂踩以「殯儀藍」裝修看落非常殘舊。

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有業主日前在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中，為其沙田偉華中心一個單位招租，業主介紹其單位實用面積297呎，兩房一廳，「唔係納米樓」。而且交通方便，步行到沙田新城市廣場，來往東鐵線沙田站不需五分鐘，「落雨都唔使擔遮」。業主又指出單位的優點，位於91名校網，且景觀超級靚。

望住綠色植物心情都好啲，樓下就係巴士站，對面就係一田。

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不過，一眾網民卻大潑冷水，直指偉華中心的樓齡近40年，加上單位裝修以「殯儀藍」為主色有點詭異，「先唔講個價，隻色係做乜野？你有無小小審美觀？」、「呢個呎數…呢個樓齡…呢個顏色…呢個價…」、「嘩！點解內櫳油到『殯儀藍』！大吉利是！租客要重新油都麻煩啦，咁鬼深色！搵鬼去租！」等。

網民也不認同單位擁有超級靚景觀，「望住火車軌超級嘈！」、「你似搵笨多過搵好租客」，有人指同區租第一城較便宜，「方便咁多，都只係$11,500咋」，「我黃埔1分鐘地鐵站個廳大你1倍都係俾緊13.5k」。

91校網多熱門學校

網民又質疑91校網不算名校網，在新界區來說，91校網有多間熱門學校，包括浸信會沙田圍呂明才小學、浸信會呂明才小學、沙田圍胡素貞博士紀念學校、救世軍田家炳學校等，多年來都超收「世襲生」，即在自行收生階段超收嚴重，導致「大抽獎」學額減少，可見91校網的學校之受歡迎程度。

近沙田站租盤受內地生歡迎

不過，由於偉華中心鄰近東鐵線站，前往香港中文大學、香港浸會大學和香港城市大學都很方便、故吸引不少內地生夾錢租樓，以2房單位最受歡迎。因此以上「殯儀藍」單位或有機會出租成功。

責任編輯︰王明芳