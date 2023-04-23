【旅遊復甦】星光大道辦「星光聲•影夢」霹靂舞巡遊　向4位已故巨星致敬

▲ 「星光聲•影夢」霹靂舞巡遊今日圓滿舉行。（陳國峰攝）

「星光聲•影夢」霹靂舞巡遊今日（23日）圓滿舉行，為復常後首項於星光大道舉行的盛事。巡遊以嶄新編曲及霹靂舞等元素，全新演繹四位已故巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的名作，吸引逾500名市民及旅客圍觀，並加入巡遊隊伍。

「星光聲•影夢」為康樂及文化事務署「香港流行文化節 2023」節目之一，巡遊於星光大道李小龍銅像旁開始，途經梅艷芳銅像，並以金像獎女神銅像為終點，協辦的四個歌影迷會「李小龍會」、「芳芯薈」、「That's Leshie•榮の聯盟」及「為你喝采陳百強歌迷會」成員亦參與其中。

星光大道管理有限公司高級總監董沛銓表示，是次活動除了宣傳本地文化外，更希望為霹靂舞運動員提供表演平台，為2024巴黎奧運做好準備。董沛銓指，星光大道希望為市民及海外旅客提供場地，讓他們感受香港流行文化的氣氛，未來會繼續與旅遊發展局合作，舉辦更多文化及藝術活動。

「芳芯薈」成員、來自新加坡並正在香港讀書的薜小姐表示，從小已經聽過梅艷芳的名字，但後來因為觀看完電影《梅艷芳》而喜歡梅姐，更加入歌迷會，希望認識志同道合的朋友。薜小姐指，未曾參與過梅姐在生時的追星活動，但今日的巡遊讓她感覺置身於有梅姐的年代。她表示，十分欣賞大會以新編曲及霹靂舞演繹梅艷芳的作品，亦期望日後會能舉辦更多類似活動。

市民湯先生則表示，今日與家人剛好經過星光大道，因此加入巡遊隊伍觀看表演。湯先生指，因被四位巨星的歌曲吸引而加入隊伍，又指表演十分精彩。他表示，疫情後很少有類似的大型活動，認為今次是個好的開始，期望日後政府能舉辦更多精彩活動。

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記者：吳穎嵛