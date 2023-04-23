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【旅遊復甦】楊淑芬：料五一黃金周約60萬旅客訪港　為疫情前六成

社會 17:57 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

旅遊業議會總幹事楊淑芬。（陳國峰攝）

「星光聲•影夢」霹靂舞巡遊今日（23日）圓滿舉行，為復常後首項於星光大道舉行的盛事。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，是次活動是香港全面通關後首個融合文化和體育的活動，又指香港的流行文化十分獨特，希望日後能發揚光大，並以此吸引更多遊客來港。

五一黃金周方面，楊淑芬預計，本月29日至5月3日期間，將有約60萬名旅客訪港，為疫情前六成，估計當中會以自由行佔八成，旅行團則佔少數。楊淑芬指，業界人手依然不足，加上航班緊絀，旅遊業復甦需時，業界會繼續與政府相關部門協調，加強接待能力。

對於早前有接待內地客的平價團迫爆個別地區影響民生，楊淑芬指，現時情況已經有改善，旅監局有向旅遊業議會提供接待旅行團的食肆名單，鼓勵業界盡量分散在不同地區用膳，同時採用預約制度分流旅客。她又指，五一黃金周期間訪港的旅行團較少，預計不會出現個別地區人流過多和交通擠塞問題。

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記者：吳穎嵛

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