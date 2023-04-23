【大灣區考察團】李家超︰佛山有完善產業和生產鏈　與本港科研合作空間大

▲ 特首李家超(左2)在佛山見記者。(趙居逸攝)

港府高官、立法會議員組成的大灣區考察團今日分組在東莞及佛山考察。團長、特首李家超今日在佛山見記者總結今日行程，指東莞重視創科及高新發展，與香港發展目標及方向一致；佛山市有完善產業鏈和生產鏈，香港擅長上游科研，與佛山在內的大灣區城市有很大合作空間。

李家超今日上午在東莞考察，他指，在東莞的行程中，東莞市領導提到在莞港商有逾八千間，形容「莞港一家親」，感謝東莞港資企業的貢獻及支持，又指東莞重視創科及高新發展，與香港發展目標及方向一致。他早上參觀東莞物流園，了解水路貨運往香港機場空運的安排，指簡化手續可以令貨運成本減少一半，時間減少三分一，有助香港空運樞紐發展。在參觀華為小鎮的行程中，他指，對華為不怕打壓的公司文化深感敬佩。

李家超下午轉抵佛山，先參觀城市大腦系統應急指揮中心，系統利用各類數據進行城市管理，如人群管理及救援管理，，他認為系統與香港類似，本港可以借鑑更新。他其後參觀庫卡機器人研發中心。他指，佛山市有完善產業鏈和生產鏈，和香港有很大合作空間，香港擅長上游科研，能互相配合，優勢互補。

立法會議員廖長江認為，和五年前相比，深圳和佛山進步很大，突顯香港在科技應用和智慧城市方面的「短板」。

副團長、立法會主席梁君彥，在東莞見記者指，「紅組」上午到訪東莞物流園、華為小鎮，中午與在莞港商進行交流午宴，下午參觀現代牙科技術（東莞）、華陽湖國家濕地公園及鰜魚洲文創園。

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記者：趙居逸