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【五一黃金周】旅遊界料200內地團訪港　佔疫前4成形容復甦進度合理

社會 18:20 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

旅遊界料200內地團訪港，佔疫情前4成，形容復甦進度合理。（陳國峰攝）

五一黃金周將至，本地旅遊業界預計會有60萬名旅客訪港，是疫情前的6成，相信以自由行為主，詳情即看【下一頁】。另有本地接待社指，期內有100多至200內地團訪港，最多只回復疫情前的4成，指出內地旅行社恢復業務僅2個多月，形容復甦進度合理。

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中港全面通關後，內地首個長假，旅遊業議會總幹事楊淑芬預計會有60萬名旅客訪港，當中以自由行居多，旅行團佔少量。是疫情前的六成，相信以自由行為主，不會對個別社區造成壓力。

早前業界估算行內尚欠最少5萬名勞工，楊淑芬認為現時業界的接待能力仍然不足，會與政府部門協調，盡量做好接待工作，「我都曾提及我們的人手依然是不足夠，加上另一方面內地除以海、陸方式來港，飛機來的航班都是未足夠，所以我們是全面去準備，會與政府不同部門去協調，在接待上盡量做到最好，人手是緊絀的。」

在餐飲方面，楊淑芬指旅監局已給予名單，已向業界分享盡量在不同地區用膳，早前亦已說需要預約，減少同一時間在同一地區有大批旅客聚集。

經營入境接待社、香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷指，期內每日有100多至200團由內地訪港，主要是大灣區居民，較疫情前、2019年的500至600團，最少相差6成；按每團30至40人，預計今年五一黃金周每日有3,000至8,000名內地團客訪港。

他估計，相關的客量較疫情前仍有一段距離，與本港地接成本昂貴、旅遊業監管制度趨嚴謹有關，「酒店又貴車又貴，我哋有8架車，只請到3個司機，租車成本點會唔升；TIA（旅遊業監管局）又話旅行團唔可以影響居民生活，搞到啲旅行社都唔敢接咁多客」，而內地旅遊業競爭大，多個景區免費入場，都減低內地客來港意慾。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，內地旅行社農曆新年假、2月底以後才恢復業務，至今僅2個月，訪港團客量有此規模已算不錯。

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記者：陳麗娜

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