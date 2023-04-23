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【最豪教育】富爸爸想3歲仔入讀安全好學校　豪擲680萬親自建一間幼稚園

幼稚園 18:39 2023/04/23

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

內地一名富爸爸為了讓3歲兒子安全讀書，竟大灑金錢親自建立一間幼稚園。

現代家長愈來愈重視孩子的教育，設法安排子女入讀最好的學校。有內地土豪爸爸因擔心坊間的幼稚園不安全，竟為了3歲兒子而豪花600萬人民幣（約680萬港元）親自建一間幼稚園，化身為幼稚園創辦人！近日幼稚園建成開始對外營運，該名土豪爸爸接受傳媒訪問介紹學校。

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據內地媒體《星視頻》報道，江蘇省一名富爸爸分享自己為3歲兒子起學校的經過，他沒有為兒子選校，直接花600萬人民幣建一家幼稚園，耗時約7個月時間建成，單是裝修費就佔了500萬人民幣（約570萬港元），另花45萬人民幣（約51萬港元）購入建築設計圖。完工後趕及讓兒子入學，給兒子安全又美滿的學習環境，同時滿足了自己小時候的夢想。

幼稚園設備應有盡有，他介紹園內設施表示，他先改了房子結構，擴大窗戶增加採光，並打造了兒童視角的廁所、超大草坪與開心農場等。室內設施還有寬敞明亮的舞蹈室，讓孩子們開心跳舞；他知道小朋友喜歡畫畫，他就在教室牆壁上裝設隨處可見的塗鴉玻璃牆。還有一間電影放映室，可以讓他的兒子觀看動畫。

最特別是課室外連接了一條長滑梯，讓老師、孩子可以直接從2樓課室滑下來，完全是小朋友夢想中的幼稚園。而幼稚園開放招生後，吸引了不少孩子入讀，現時每個學期學費不連餐費收取3,980元人民幣（約4,535元港元）。

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責任編輯︰林綺玲

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