【內褲之爭】人妻被禁止幫老公買四角內褲　奶奶全丟掉︰不換回三角褲就搬走

▲ 一名台灣人妻被奶奶禁止幫老公買四角內褲，否則要馬上搬走。

奶奶想趕走新抱，竟然因為一條內褲？一名台灣人妻在網上討論區發文表示，自己為老公購買了一些四角內褲，奶奶發現後竟然全都丟掉，再另外買一批三角褲給兒子，還下令她「不換回三角褲就搬出去」！人妻苦笑稱，假若自己與丈夫真的能搬出，最大功臣居然是四角內褲。

最新影片推介︰

該名女網民在網上討論區Dcard發文稱，她的奶奶日前在曬衣服時，發現一件「四角內褲」，當場質問她是誰的，她回應指是她買給丈夫的，奶奶竟然當場發爛，氣得把所有四角內褲都丟掉，再買一批三角內褲給兒子穿。

她續稱，剛開始跟老公拍拖，看到老公穿三角內褲時，忍不住笑了出來，「沒有批評穿三角的意思，因為我個人比較喜歡四角內褲，看起來比較成熟的感覺，連他也喜歡四角內褲。」

老公向她表示，讀書時看到宿舍同學都穿四角褲，他穿過也覺得相當舒服，但母親堅決不同意，故他只好在學校穿四角褲，返家就換回三角褲。他以為婚後母親應該不會干涉了，但結果也一樣。

最後……婆婆（奶奶）說不換回三角內褲就搬出去！所以我成功可以搬出婆家的大功臣居然是一件四角內褲！

網民對此議論紛紛，笑問她的奶奶是否跟四角內褲有仇，又批評奶奶太多事、佔有欲太強。點擊圖即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳