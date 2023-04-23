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【朱銘逝世】台灣雕刻大師朱銘遺作豎立香港　中大「仲門」曾改名、尖沙咀雕刻成打卡點

社會 19:45 2023/04/23

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台灣當代藝術家朱銘雕塑藝術作品《仲門》，座落中大百萬大道烽火台。（資料圖片）

台灣當代藝術家朱銘（本名朱川泰）昨日（22日）於台北市家中離世，據台媒報道朱銘疑因久病厭世輕生，終年85歲。巨匠隕落，但他生前遺下無數經典雕塑藝術作品，部分仍豎立香港不同角落，包括已成中文大學地標的《仲門》，以及尖沙咀文化中心外的《人間系列──排隊》等。

據報朱銘昨晚在台北市士林區住處，上樓到運動房內運動，其後被妻子發現離世，當地警方初步確認死因為縊死窒息，有台媒引述消息指現場留有遺書。

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朱銘生前不少作品曾經在香港展出，部分只作短期展覽，但亦有部分至今仍然豎立香港，包括位於中大百萬大道「烽火台」上的《仲門》，原名為《門》，是朱銘「太極系列」作品之一，由1987年落戶中大至今。

早年中大生之間更流傳穿過此「門」便不能畢業，令學生們紛紛刻意避開；其後朱銘於2006年親臨中大保養此「門」時得悉此傳聞，便決定重題為《仲門》（英文名為 Gate of Wisdom），希望藉此給人全新印象，冀讓學生明白自己的雕塑是可以親近、接觸和穿越的。

其他座落香港的大師作品，還包括中環交易廣場第二座平台噴水池旁的《太極》系列作品、金鐘中銀大廈正門的《和諧共處》，而尖沙咀文化中心外的《人間系列──排隊》，更是港人及旅客打卡熱點。

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責任編輯：馮琪雅

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