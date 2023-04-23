【SEN】獅子會辦傑出關愛學生選舉冀創共融社會　輕度智障生勇追街舞、高球夢兼顧照料病母

▲ 「第四屆十大傑出關愛學生選舉」頒獎典禮暨關愛僱主嘉許禮，表揚20位肢體傷殘、輕度及中度智障學生。（左起）道慈佛社楊日霖紀學校學生梁俊煇、沙田公立學校學生司徒志朗、沙田公立學校學生謝林恩、匡智獅子會晨崗學校學生黃駿傑。（曾耀輝攝）

為協助SEN（具特殊教育需要）學生投身社會工作，香港特區中央獅子會今年繼續舉辦「第四屆十大傑出關愛學生選舉」，並於今日（23日）舉行頒獎典禮，嘉許參與計劃的學生及僱主，增加大眾對輕度、中度智障及肢體傷殘學生能力的了解。有得獎學生對街舞及高爾夫球滿腔熱誠，克服身體障礙，屢獲殊榮，表示全因「喜歡觀眾為他拍掌歡呼」；本年更增設「獅子社會共融日」職場體驗活動，亦有得獎學生表示，從中學到餐飲知識及技能，有助日後投身該行業。

▲ 「第四屆十大傑出關愛學生選舉」頒獎典禮暨關愛僱主嘉許禮，表揚20位肢體傷殘、輕度及中度智障學生。（曾耀輝攝）

「十大傑出關愛學生」之一的梁俊煇患自閉症及輕度智障，現就讀道慈佛社楊日霖紀念學校，他自小六起，一直努力學習街舞，稱樂於表演及「喜歡觀眾為他拍掌歡呼」，有助他提升自信。他在舞蹈方面，更屢獲殊榮，包括曾於學校舞蹈節獲得特殊組現代舞優等奬及編舞奬；同時，他亦是本港高爾夫球殘疾運動員代表，6月將代表香港到德國出戰，就此他表示榮幸，即使每周要進行3次常規訓練，十分辛苦，也在所不惜，並承諾「會堅持做到最好」。

在發展興趣的同時，梁俊煇亦兼顧照料罹患癌症的母親，獨立完成不同家務事，包括做飯、洗衣服等。其中，他稱洗衣機設有不同按鈕，操作上最為困難，幸好經研究後，現時已經掌握基本操作。他亦指，其母一直以行動支持他，曾陪伴他遠赴西貢滘西灣練習高爾夫球，故未來定必好好照顧母親。

另外，患有輕度智障及自閉症的沙田公立學校學生謝林恩同樣為「十大傑出關愛學生」，她以游泳選手何詩蓓為學習榜樣，積極練習，現為港隊殘疾游泳運動員代表，在多項海外賽事榮獲金牌。她表示，4歲起便開始學習游泳，因接受水療時，十分享受身在水中的感覺。

「獅子社會共融日」為學生提供職場體驗，加深他們對不同行業的了解，增加未來就業機會。獲得輕度及中度智障組別金獎的黃駿傑指，從中學到與餐飲業相關的知識及技能，包括「收銀」、製作三文治及調製飲品的技巧，並指親身經歷培訓及實習，有助實際了解餐飲業流程及困難，幫助日後投身該行業。

由被關愛到代表香港征戰，並成功奪得東京殘奧羽毛球銅牌的愛心大使陳浩源，以自身經歷為例指，即使身體有缺陷或限制，仍有機會撕下「關愛標籤」，感動更多人，他期望大眾給予關愛學生更多機會，發揮潛能，建立更共融的社會。

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記者：梁凱婷