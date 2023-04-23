【朱銘逝世】朱銘曾向中大師生分享「快刀」創作心法　中大：《仲門》對中大成員意義深遠

▲ 2011年，朱銘到中大發表題為「藝術即修行」的演講。（中大網頁圖片）

享譽國際的台灣當代藝術家朱銘（本名朱川泰）昨日（22日）於台北市家中離世，據台媒報道朱銘疑因久病厭世輕生，終年85歲。他生前遺下經典雕塑藝術作品，包括早年轉贈香港中文大學的《仲門》，中大今日發聲明，對朱銘離世表示婉惜，形容《仲門》對中大成員意義深遠。朱銘早年獲中大頒授榮譽文學博士學位時，曾親身向學生破解關於穿過此「門」便不能畢業的傳聞，更分享他的創作心法，以「快刀」修出自我風格。

中大聲明表示，對朱銘離世表示婉惜，並對其家人致以深切慰問。中大指，朱銘是中大榮譽文學博士，多年來致力推動藝術教育和藝術品修復，對發揚藝術和文化傳承有傑出貢獻，「朱銘博士的作品深藏東方精神，融合傳統與現代的獨特藝術表現，創作上不斷追求革新，其位於大學本部的「太極系列」作品《仲門》，於1987年12月揭幕，是中大本部重要地標之一，更對中大成員意義深遠。」

▲ 朱銘（中）偕同其妻子陳富美（左1），與時任中大校長沈祖堯（右1）於《仲門》前合影。（中大網頁圖片） ▲ 朱銘於2011年獲中大頒授榮譽博士學位。（中大網頁圖片） ▲ 朱銘雕刻的《仲門》至今仍豎立在中大百萬大道烽火台。（資料圖片） ▲ 朱銘雕刻的《仲門》至今仍豎立在中大百萬大道烽火台。（資料圖片）

豎立在中大百萬大道烽火台上、即中大圖書館前廣場的大型雕塑《門》，便是出自朱銘手筆。這座雕塑於1987年12月揭幕，後來更名為《仲門》，是中大著名地標之一。

朱銘於2011年底前來香港領取中大頒授的榮譽文學博士學位時，曾到中大發表題為「藝術即修行」演講。據中大網頁上載當年訪問，指朱銘向在座逾500名聽眾說起當初創作《仲門》的故事：「我刻的時候，用意是成功之門。……如果從那邊走過去，你保准會畢業……」而朱銘早年回校早已聽聞中大生之間流傳穿過此「門」便不能畢業，朱銘這段開場白似是回應這段傳言，即引起聽眾哄堂大笑。

中大引述，朱銘在演講中闡述他的藝術觀和創作理念，強調修行的重要。他把人比喻為一個容器，出生時全是本我，以後每學一樣，就丟失一部分自己，到了最後，變成滿滿是別人的東西，這對創作來說反而是障礙。所謂「修行」，就是要把所學到別人的思想、觀念、辦法忘掉，找回自己內心中的本性、修出自己的風格。他說：

為了達到忘記這個目的，我有一個方法，就是用快刀。

那就是要在腦袋思考之前，已經下刀了，讓思想跟不上下刀的速度，進入渾然忘我的境界。如此，會有「讓我自己都沒有想到的東西產生出來」。朱銘認為這樣刻出來的東西才能自然活潑。

此外，他認為要修出自己的風格，還要認識祖先，

認識祖先，才能認識你自己。那麼，你才有你自己的風格。祖先幾千年智慧的累積，一代一代傳到我們頭上，那是很大很大的寶藏。

中大《仲門》屬於朱銘「太極系列」作品，他發表演講時已停止創作「太極系列」，而是推出其後其後也廣為知的「人間系列」。他當時解釋：「『人間』這兩個字太大，甚麼都包含在裡面。所以我刻『人間系列』的時候，就等於一個人解放了。」

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責任編輯：馮琪雅