【周末好去處】「領展可持續未來館」開幕 貼地易明深入淺出介紹可持續生活

領展作為市民的日常生活夥伴，致力在社區推廣可持續發展的公眾教育，並推動與不同持份者協作。適逢4月22日為世界地球日，領展旗下「領展可持續未來館」舉行開幕典禮，作為全港首個扎根社區、位處市區商場中心的可持續發展教育及協作平台，旨在透過公眾教育提倡可持續生活概念，展示在日常中實踐可持續生活和可持續營商的「貼地」方法，從而啟發社會各界共同參與。

▲ 「領展可持續未來館」於4月22日世界地球日正式開幕。

領展：遠大理想可化成小目標 實踐可持續發展概念 連繫社會持份者



位於領展九龍中旗艦商場樂富廣場的「領展可持續未來館」日前舉行開幕典禮，領展主席聶雅倫和首席營運總裁（中國內地除外）卓格理，連同環境保護署署長徐浩光、漁農自然護理署助理署長（漁業及海洋護理）黎存志及「惜食堂」主席梁錦松一同出席並擔任主禮嘉賓。

▲ 領展日前舉行「領展可持續未來館」開幕典禮，主禮嘉賓（由左至右）包括惜食堂主席梁錦松、領展主席聶雅倫、環境保護署署長徐浩光、領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理及漁農自然護理署助理署長（漁業及海洋護理）黎存志。

領展主席聶雅倫指出，展館交通方便、易於到達，不但為大家示範如何把可持續發展的「遠大理想」化成眾多可以達到的「小目標」，更為大家展示可行實踐路徑，可以始於日常、行於社區、人人也能做得到的生活方式和營商模式，真正將可持續發展概念普及化。

環境保護署署長徐浩光出席開幕典禮時表示：「要達至2050年前實現碳中和的目標，實在需要全民參與。領展是政府推展減碳工作及可持續發展的重要夥伴。今日開幕的領展可持續未來館，提供了一個新的平台，宣揚和鼓勵市民大眾建立和實踐低碳的生活方式，對推廣低碳生活及可持續發展起了非常積極的作用。」



由食開始 提倡飲食中實踐低碳生活



展館將圍繞市民日常生活和商戶營運的可持續發展議題，每六個月更換特別主題展覽內容，希望啟發參觀者探索和實踐有助於社會可持續發展的方法。展館首階段以最貼近大眾日常的課題「食」開始，首個期間限定主題為「綠續開餐」，涵蓋食物碳足跡、本地農業、食物絕種、廚餘問題、飲食走塑和食品科技六大主題，透過不同互動體驗，以「貼地」易明的內容解構可持續食物系統。

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同時間，展館夥拍惜食堂開設全港首間融合食物回收、食物援助及零售的概念店「米仔站」，倡導惜食文化及推廣環保消費。概念店會陳列快將過期但可安全食用的食物，讓其會員以米仔代幣免費選取食物；亦會售賣提倡可持續發展理念的產品讓訪客選購。

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示，領展希望通過展館連繫各持份者，包括顧客、商戶、供應商、業務夥伴、業內同行、以及社區的不同組織，將可持續發展概念融入個人日常生活及商業營運中，成為市民大眾學習和探索可持續發展實踐方案的理想地方。

展館現已正式對外開放，並設有多項期間限定展覽內容，例如270度沉浸式投影、Future Green設計互動遊戲等。領展亦會與業界合作舉辦各類型工作坊、講座及活動，讓不同年紀參加者或一家大小共同參與和體驗，以及向租戶及中小企等分享可持續發展的最新動態及實踐經驗。

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地點：樂富廣場A區3樓（九龍橫頭磡聯合道198號）

開放時間：星期一至日上午11時至下午7時30分（最後入場時間晚上7時）

入場費：免費入場，毋須預約

*展館亦為12人或以上的團體訪客提供預約導賞服務

（特刊）