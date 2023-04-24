周永恆家暴事件峰迴路轉　內地妻陳薇藉RubberBand歌抒發感受

▲ 周永恆內地妻陳薇分享心情。

周永恆（Roy）曾因偷食兼打老婆導致2017年與趙頌茹離婚，在翌年他與內地女友陳薇（Britni）再婚，婚後育有1子。由於有指Britni家境富裕，故此周永恆沒有工作也生活無憂。

填詞人因葵（陸謙遊）日前公開多張周永恆疑遭家暴的照片，而陳薇則反撃指周永恆已被捕，之後亦有更新IG抒發心情。

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周永恆涉三罪

元朗警區刑事調查隊第八隊在4月17日接手調查案件，周永恆涉刑事恐嚇被捕，並表示身體不適，在清醒的情況下被送往博愛醫院。

在4月20日，周永恆被指拒絕合作、襲擊一名警務人員，故涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「襲警」。

有指周永恆曾在住宅單位內謂：「斬死你！斬死個仔！斬死你阿媽！斬全家！」周永恆被暫控「刑事恐嚇」、「阻差辦公」及「襲警」，他目前於羈押病房留醫接受看管，將於4月26日在屯門裁判法院答辯。

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陳薇分享心情

陳薇不時於IG分享閱讀習慣，她日前推介書籍《情緒操控》，不過未有多作解釋。

她昨天（23日）於IG憑歌寄意，貼出RubberBand的《發現號》歌詞：

幾次被埋葬 窄巷中 復活過

幾趟 留一口氣講

再失敗 至懂看透 那不甘

去為我來營救 向著太陽狂走

她其後又貼出終審法院的照片。

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