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【免費機票】國泰2.7萬張免費機票今日開搶　26個國家任飛旅伴享400元優惠【即睇登記連結】

社會 09:42 2023/04/24

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

國泰2.7萬張免費機票今日開搶。（資料圖片）

國泰航空宣布，將於今日（24日）上午至下周日（30日）期間，推出27,314張香港前往海外26個目的地國家（共46個目的地城市）的免費單人經濟艙往返機票抽獎活動。

是次抽獎活動中的免費機票中獎者須為年滿18歲或以上國泰會員。市民可於參與抽獎活動前，註冊成為國泰會員

    點擊圖片放大

參加抽獎方法：

1. 填寫表格

  • 使用英文字母填寫旅行證件所示的姓名拼音
  • 填寫電子郵箱
  • 填寫手機號碼

2. 選擇航線

  • 選擇心儀的目的地國家 （活動指定國泰航空目的地國家）

3. 提交

  • 檢查填寫的個人資料無誤，點擊提交

此外，國泰航空將為本次抽獎活動中獲得香港始發免費機票禮遇的旅客提供專屬旅伴機票優惠券碼。一次性預訂2或3位成人的經濟艙往返機票，即享機票價格立減福利：

  • 香港始發國際短線航班：成人經濟艙往返每位旅伴機票優惠人民幣200元
  • 香港始發國際長線航班：成人經濟艙往返每位旅伴機票優惠人民幣400元

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記者：黃穎津

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