【好家教】落雨天港媽拎住一袋二袋　小學兒子追趕體貼擔遮

▲ 有港媽拎住一袋二袋，其兒子體貼地為她擔遮。（圖片來源︰小紅書）

「港孩」不時被人批評自理能力不足、嬌生慣養，其實家庭教育對孩子的影響深遠，有小朋友就被大讚家教好。近日一名女網民在社交媒體分享，她在街頭拍攝到溫馨的一幕，落雨時有港媽拎住一袋二袋，其兒子體貼地為她擔遮，小暖男的行為令人讚賞。

該名女網民是內地來港的留學生，她在「小紅書」以「HK香港的小孩讓我看見真實的美好」為題發文講述事件。她指當時下著雨，「小男孩一路追趕（不知是媽媽還是工人姐姐）撐傘遮雨」，同時分享了有關照片。

自己半身沒雨傘遮擋

從照片可見，當時已天黑，女子的衣著打扮看來是一名媽媽，她孭著大背囊，雙手拿滿東西，分別單膊孭一個大環保袋，另一隻手挽著一袋菜及一個書包。雖然當時下著雨，但她已沒有手可騰出來撐傘。

在她旁邊的兒子穿著一身校服，似乎是一名小學生，他一邊單膊孭一個布袋，另一隻手則高高地舉起為媽媽撐傘，他肉緊地遮住媽媽，自己半身則沒有雨傘遮擋。

女生指自己一路在後面看，見男童追趕了很久，她寫道︰

實在忍不住拍下這溫暖的一幕！

網民大讚暖男

不少網民讚賞男童乖巧懂事，更有人認為香港教育很好，教出優秀的小朋友，看到他撐傘的樣子就覺得溫暖。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳