【德國研究】戴口罩積存「毒氣二氧化碳」　或損害精子致胎死腹中

▲ 戴口罩積存「毒氣二氧化碳」，或致孕婦死產及損害精子。

受新冠肺炎疫情影響，戴口罩已成常態，即使已解除口罩令，仍有不少市民堅持外出戴口罩。有德國研究指出，口罩與嘴部之間會形成一個「毒氣室」積存二氧化碳（CO2），可能會導致孕婦死產，並或會破壞男性睾丸細胞及精子，影響生育能力。

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該項研究報告於科學期刊Heliyon刊登，有德國研究人員研究發現，長時間處於0.3%濃度CO2環境的老鼠，所生下的胎兒具有不可逆的腦神經損傷；而同樣濃度下的老鼠則會導致腦部受損、增加焦慮及記憶力下降；當雄性老鼠處於 2.5%濃度的CO2中4小時（相當於人類的 0.5%），會破壞其睾丸細胞和精子；懷孕的老鼠體內若含有3%的CO2（相當於人類的0.8%），則會導致死產和胎兒出生缺陷。

研究人員在報告中指出，疫情期間死產風險增加，「間接證據顯示，普及使用口罩可能與目前觀察所得全球死產個案由28%增至33%有關」。同時疫情期間出生的兒童於說話、動作和認知能力測試中，得分較標準呈下降趨勢。但紐約緊急治療醫生Stuart Fischer提出質疑，這項研究無法證明口罩是造成這些併發症的直接原因。他表示，「身體會快速調節酸鹼值(pH)的平衡，因此戴口罩不太可能導致呼吸性酸中毒，雖然短期副作用可能會影響肺病長期患者。」

德國研究團隊從43項先前發表的研究報告中，收集有關曝露於CO2中、戴口罩及懷孕的數據，發現戴口罩超5分鐘，吸入的空氣中CO2濃度就會升至1.4%至3.2%。在一項德國的口罩研究中，研究員量度了15名健康男性所佩戴外科口罩中的CO2濃度，在30分鐘內濃度上升約2.8%至3.2%。另一項意大利研究，研究人員測試了在實驗室戴外科口罩的空氣，發現5分鐘內CO2濃度介乎0.22至0.29%。因此研究員認為，戴口罩會阻礙呼吸，並在口罩與嘴部之間形成一個積聚CO2的空間，從而導致更多的吸入或再吸入CO2。

由於有關研究只在動物上進行，並沒有在人類上實驗，研究員亦指出，他們所審查的研究報告，不能直接證明戴口罩與小產、不育和神經發展失調有直接關聯。因二氧化碳會導致氧化應激，研究人員認為這會阻礙胎兒發育，但目前尚未清楚二氧化碳毒性水平對胎兒的確切影響。

細胞與分子生物學Kevin Bass博士表示，該項研究沒有實質證據足夠證明戴口罩對孕婦有長遠影響。他還補充，該研究只能表明戴口罩的女性確實會發生二氧化碳濃度的變化。而在疫情期間，死產和懷孕併發症個案增加被認為與感染新冠病毒有關，但同時還有其他因素，如醫院關閉和延遲治療等等。

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責任編輯：羅嘉欣